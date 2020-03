Tai yra Delfi Plius tekstas. Delfi Plius – išskirtinio turinio ir nepriklausomų autorių platforma. „Foreign Policy“, „The Economist“, „Harvard Business Review“, „Naujasis Židinys–Aidai“, „Kultūros barai“, „Šiaurės Atėnai“, „Lamų slėnis“ ir daugelis kitų leidinių vienoje vietoje, kartu su gabiais autoriais: kaip Rytis Zemkauskas, Erika Umbrasaitė, Andrius Užkalnis, Ernestas Parulskis ir kitais. Pirmas mėnuo – vos 1 euras.

Daugiau informacijos ČIA.

Jei pakankamai ilgai žvelgsite į ligos bedugnę, į jus ims žvelgti jūsų pačių ideologija.

Kartais keldami pavojų patys sau pamirštame specialistų žinias ir pakeičiame jas paslaptingais neva tikruosius faktus žinančių žmonių šnabždesiais – jie teigia, kad skelbia tiesą apie koronavirusą, tačiau iš tikrųjų kalba apie visas visuomenės ydas.

Technologijos įmonių įvestos priemonės stabdyti neteisingos informacijos platinimą gali padėti šiuos balsus pritildyti, bet, kaip atskleidžia kova su judėjimu prieš skiepus, jei pirmiausia nesuprasime, kaip ir kodėl ligos tampa visuomenės veidrodžiais, ši užduotis taps Sizifo darbu. Iš pažiūros skirtingas ideologijas ir viena kitai prieštaringas teorijas jungia vienas dalykas – įsitikinimas, kad tiek biologinės, tiek politinės sistemos natūraliai harmoningos, o nelaimės visada kyla dėl nenatūralaus kišimosi.

Šis įsitikinimas aiškiausiai matomas alternatyvias dietas ir sveikatos patarimus dalijančiose grupėse, kur neteisinga informacija apie koronavirusą pradėjo plisti pirmiausia. Greičiausiai nenustebtumėte išgirdę nepaprastai populiariame tinklalapyje „Natural News“, kurio šūkyje žadama „ginti sveikatą, gyvybę ir laisvę“, paskelbtus tvirtinimus kad grėsmingieji „jie“ nori nuslėpti faktus apie koronavirusą – pavyzdžiui, kad JAV ligų kontrolės ir profilaktikos centras „San Antonijuje tyčia paleido užsikrėtusį pacientą ir ruošiasi iš plintančios epidemijos pasipelnyti finansiškai“.

Laimei, nuo COVID‑19 gali išgydyti jau seniai „Natural News“ reklamuojami maisto papildai ir vaistinės žolelės – nuo koloidinio sidabro („sidabro nanodalelės pražudo HIV‑1 ir daugelį kitų virusų“) iki intraveninio vitamino C („panašu, kad toks gydymas daro poveikį visiems virusams“).

Tinklalapyje „Mercola.com“ (kuriame per mėnesį apsilankoma 6,5 mln. kartų) natūralios medicinos gerbėjams pateikiama kitokia sąmokslo teorija. Į skiepus skeptiškai žvelgiantis Josephas Mercola pabrėžia, kad 2019 m. spalio 18 d. Niujorke vykusiame renginyje „Event 201“ labdaros fondas „Bill and Melinda Gates Foundation“ parėmė pasiruošimo naujai koronaviruso pandemijai pratybas. „Isterija keliama laikantis seniai išbandyto modelio, – oficialiai atrodančiu logotipu, skelbiančiu, kad „faktai patikrinti“, pažymėtame straipsnyje rašo J. Mercola. – Visuomenė priverčiama bijoti mikrobų, kad vaistų įmonės galėtų ištiesti pagalbos ranką pasiūlydamos dar vieną brangų (ir galbūt privalomą) vaistą ar skiepą.“

Tokį patį pasitikėjimą natūraliomis sistemomis galima pastebėti ir įprastesniuose judėjimuose, pavyzdžiui, kovoje už gyvūnų teises. Gyvūnų teisių apsaugos organizaciją PETA remiantys žmonės gali nusipirkti veganais tapti raginančių medicininių kaukių su ant jų užrašyta savo mėgstamiausia teorija apie koronaviruso kilmę ir prevenciją: „Mėsos rinka kuria mirtinas ligas. Tapk veganu.“ (Juk žodis „coronavirus“ – tai angliško žodžio „carnivorous“ (mėsėdis) anagrama). Žinoma, žmonės, kurie ragina valgyti tik mėsą, su tuo nesutinka.

Tačiau ligas ideologija verčia ne tik sąmokslo teorijų šalininkai ir sveikos mitybos aistruoliai. Kaip jau praeitą mėnesį rašė „Foreign Policy“, valstybinė Kinijos spauda be jokių įrodymų tvirtina, kad gydyti COVID‑19 virusą padeda tradicinė kinų medicina. „Tradicinė kinų medicina kovose su epidemijomis naudota per visą Kinijos istoriją, – rašoma viename tokiame straipsnyje. – Yra daug įrodymų, kad klasikinės tradicinės medicinos priemonės per pastaruosius kelis tūkstančius metų yra sustabdžiusios net tokias nelaimes kaip raupsų epidemija.“

Ideologinis atsakas COVID‑19 viruso keliamai grėsmei dažnai peržengia sveikatos apsaugos bei medicinos ribas ir patenka į politikos ir teologijos sritį. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politikai virusą laiko bausme už atviras sienas; religiniai fanatikai jį laiko bausme už mūsų nuodėmes.

Nors ir atrodo nesusijusios, visos šios reakcijos turi bendrą bruožą (kaip ir COVID‑19, kuris organizmą užkrečia taip pat, kaip ir kiti koronavirusai). Visi šie įsitikinimai paremti žmogišku troškimu viską paaiškinti supaprastintomis gėrio ir blogio priešybėmis, dažniausiai išreiškiamomis natūralių ir nenatūralių sistemų sąvoka. Jei laikysimės natūralių sistemų taisyklių, klestėsime. Jei ne – nukentėsime. Kaip savo esė „Liga kaip metafora“ rašė Susan Sontag: „Pažangiose pramoninėse visuomenėse mirtį imta laikyti gėdą keliančiu, nenatūraliu reiškiniu, todėl ligos, kurias daugelis laiko mirties sinonimu, taip pat tapo gėdingu dalyku, kurį reikia neigti.“ Apimti panikos tvirtiname, kad mirtinos ligos negali būti natūralios – o kadangi reiškinio esybę nulemia jo kilmė, akivaizdu, kad ligų kilmė taip pat privalo būti nenatūrali.

Nenatūralumo sąvoka jau ilgai naudojama paaiškinti įvairiausių tipų sutrikimus. Šekspyro dramose šiuo žodžiu išreiškiamas moralės trūkumas: „negeras ir nenatūralus“, „negarbingas ir nenatūralus“, „barbariškas ir nenatūralus“, „nežmoniškas ir nenatūralus“. Jo laikais (ir anksčiau) frazė „nenatūralus gimimas“ reiškė, kad kūdikis turi kokių nors apsigimimų; „nenatūrali mirtis“ reiškė (ir vis dar reiškia) kad žmogus nužudytas arba žuvo ištikus nelaimei. Kalbant apie seksualinį gyvenimą, žodžiu „nenatūralus“ apibūdinami lytiniai iškrypimai; politikoje juo apibūdinimai teisiniai nusižengimai.

Tačiau šis įsitikinimas aiškiausiai matomas su sveikata ir savijauta susijusiose sąmokslo teorijose. COVID‑19 negali būti natūralus, todėl jį greičiausiai paskleidė JAV vyriausybė arba „Bill and Melinda Gates Foundation“ labdaros fondas; jis buvo sukurtas slaptoje Uhano laboratorijoje; jis – CŽV prieš Kiniją panaudotas biologinis ginklas. Smulkmenos skiriasi, tačiau, kaip tinklalapyje „Buzzfeed“ rašė Stephanie Lee, pagrindinė mintis tokia pati – virusas „sukurtas žmonių“, „nenatūralus“ ir „greičiausiai atsirado neatsitiktinai“.

O kaip PETA tvirtinimas, kad dėl COVID‑19 protrūkio kaltas polinkis valgyti mėsą? Svarbiausias jų argumentas, kodėl reikėtų tapti vegetarais – tvirtinimas, kad valgyti gyvūnus nenatūralu. Pasak šios teorijos, nenatūrali dieta gali paaiškinti ne tik COVID‑19 atsiradimą, bet ir visus kitas šiuolaikinės visuomenės ydas, nuo rasizmo iki lyčių diskriminavimo. Tokį patį argumentą prieš 200 metų knygoje „A Vindication of Natural Diet“ („Natūralios dietos privalumai“) pateikė vegetaras poetas Percy Bysshe Shelley. „Serga tik žmogus ir gyvūnai, kuriuos jis užkrėtė savo draugija arba sugadino savo viešpatavimu“, – rašo P. Shelley ir tvirtina, kad nusikaltimus sukelia beprotystė, o beprotystė – tai liga, todėl nustojus valgyti mėsą nusikaltimų nebeliks.

Valgymo įpročiai neatsiejami nuo tapatybės, todėl idėjas apie „nenatūralią dietą“ galima lengvai susieti su nacionalistine retorika.

Kai JAV televizijos kanalo „Fox News“ žinių vedėjas Jesse Wattersas dėl COVID‑19 protrūkio apkaltino „žalius šikšnosparnius ir gyvates“ valgančius kinus, jis pasirėmė pirmykščiu įsitikinimu, kad visi užsieniečiai nenatūralūs, neetiški (juk jie valgo ir šunis!), nepilnaverčiai ir nešioja užkratus – kad jie tėra svetimkūniai, keliantys tiek fizinį, tiek ideologinį pavojų. Taip mąstant griežtinti sienų apsaugą, kad apsaugotume tautos sveikatą, atrodo logiška. Užsieniečius būtina „natūralizuoti“, antraip jie pakenks nacionalinei bendruomenei. Atviros sienos tokios pat nenatūralios kaip lytiniai iškrypimai, prišaukiantys Dievo bausmes, pasirodančias uraganų ir koronavirusų pavidalu.

Vienintelė išeitis – grįžti prie natūralių sistemų. Tiek Kinijos valstybinės žiniasklaidos giriamos kinų tradicinės medicinos „rytų išmintis“, tiek tokių Vakarų šalių alternatyvios medicinos propaguotojų kaip J. Mercola siūlomi vaistai paremti tariamu dėmesiu natūralioms sistemoms. „Kinų tradicinė medicina pandemiją vertina atsižvelgiant į tai, kaip žmonės prisitaiko prie metų laikų ir natūralių pokyčių“, – aiškina buvęs Kinijos nacionalinės tradicinės kinų medicinos administracijos mokslo ir technologijos skyriaus vadovas Cao Hongxin (ironiška, nes gali būti, kad COVID‑19 atsirado dėl skujuočių, kuriais nelegaliai prekiaujama, nes jie naudojami tradicinėje medicinoje).

O natūralus politinis sprendimas, kaip kovoti su COVID‑19 ir kitų ligų protrūkiais – tai mažinti nacionalinės bendruomenės kontaktus su svetimkūniais, kurie nėra natūralūs mūsų giminaičiai (juos lengva atskirti iš mitybos įpročių). Svarbiausia – kraujas ir žemė. Uždarius sienas liga liks už jų.

Natūralių ir nenatūralių sistemų priešybės idėja įtikinama atrodo ne tik tiems, kas skleidžia sąmokslo teorijas ar palaiko natūralią mediciną arba radikalų nacionalizmą. Šią mintį galima rasti net įprastame epidemiologų diskurse apie COVID‑19 pandemiją sukėlusias priežastis. Ligų ekologas Kevinas Olivalas „National Geographic“ naudodamas gana įprastus argumentus paaiškino, kad „subūrus gyvūnus nenatūraliose situacijose rizikuojama, kad atsiras ir žmones paveikiančios ligos.“ „New York Times“ straipsnyje Davidas Quammenas teigia, kad dėl susiklosčiusios padėties kalta nenatūrali žmonių veikla: „Mes kertame medžius; mes žudome gyvūnus arba kišame juos į narvus ir siunčiame į turgus. Mes ardome ekosistemas ir išvarome virusus iš natūralių nešiotojų. O kai taip nutinka, jiems reikia naujų nešiotojų. O jais dažnai tampame mes patys.“

Ką norima pasakyti, labai aišku. Natūralios ekosistemos subalansuotos, harmoningos ir saugios. Problemų atsiranda tada, kai imame į jas kištis. Kalbama ne tik apie koronavirusą: invazinės rūšys, klimato kaita, gyvūnų buveinių naikinimas, bet kokios pandemijos – visa tai atsiranda dėl mūsų nenatūralių atliekų, gausiai apgyvendintų miestų bei glaudžiai susietos pasaulinės bendruomenės ir ją palaikančios pramonės.

Žvelgiant iš šio požiūrio taško beprotiškos sąmokslo teorijos ir aršus nacionalizmas neatrodo taip jau kvailai. Juk didžiosios vaistų įmonės – taip pat nenatūralios pramonės dalis, tiesa? Tad visai protinga manyti, kad gydytis alternatyviosios medicinos priemonėmis ir natūraliai maitintis saugiau, negu naudoti žmonių užterštus skiepus. O jei globalizacija palengvina pandemijų plitimą, ar nebūtų logiška sustiprinti sienų apsaugą ir grąžinti tautas į natūralią ir saugią padėtį?

Mes taip pripratę prie minties apie nenatūralume slypintį blogį, kad manyti, jog viso blogio šaltinis – nenatūrali veikla, atrodo savaime suprantama. Tačiau nenatūralumas nepaaiškina, kodėl atsiranda sutrikimų. Kai kurios natūralios sistemos, pavyzdžiui, gimdymas, gerokai pavojingesnės negu dirbtinai pagerintos jų versijos.

Aukštosiomis technologijomis paremti energijos šaltiniai, pavyzdžiui, saulės baterijos, gamtai kur kas palankesnės negu kasama ir deginama anglis, nors toks metodas ir natūralesnis. „Natūralus“ ir „nenatūralus“ – tai tik apibūdinimai, tačiau mes šiuos žodžius vartojame kaip vertinimą.

Laikant ligą nenatūralios veiklos rezultatu lengviau rasti ideologinių jos atsiradimo priežasčių ir ideologinių krizės sprendimų. Natūralumas – tai dviprasmiška metafizika, tuščias galingas šifras, kurį galime užpildyti kaip tik norime. Tačiau smerkti pavojingą COVID‑19 epidemiją skatinančią veiklą galima (ir būtina) ir nepradedant kalbėti apie platesnį natūralaus gėrio kriterijų. Juk niekad nesakome, kad skiepai veiksmingi todėl, kad jie nenatūralūs – tad kodėl kitoms medžiagoms geras savybes priskiriame tik todėl, kad jos natūralios?

Jei bus sukurti skiepai nuo koronaviruso, atsiras nedidelė žmonių grupė, kuri jų atsisakys ir taip kels grėsmę visuomenės sveikatai. Galbūt jų atsisakys net vyriausybės, kaip Pietų Afrikos vyriausybė, kuri kartą atsisakė gydyti ŽIV vaistais ir nusprendė geriau naudoti natūralias priemones, taip sukeldama šimtus tūkstančių mirčių. Kai pasauliui grėsmę kels kitas virusas, atsiras populistų, pasinaudojančių juo tam, kad kurstytų neapykantą ir ksenofobiją. Ligos šmėkloje jie ras savo pačių ideologinių polinkių pateisinimą. Galbūt tai neišvengiama. Tačiau jei pradedant nuo COVID‑19 pandemijos neimsime apie krizių priežastis kalbėti kitaip, dėl to, kad populistų argumentai tokie įtikinami, iš dalies būsime kalti patys.



Tai yra Delfi Plius tekstas. Delfi Plius – išskirtinio turinio ir nepriklausomų autorių platforma. „Foreign Policy“, „The Economist“, „Harvard Business Review“, „Naujasis Židinys–Aidai“, „Kultūros barai“, „Šiaurės Atėnai“, „Lamų slėnis“ ir daugelis kitų leidinių vienoje vietoje, kartu su gabiais autoriais: kaip Rytis Zemkauskas, Erika Umbrasaitė, Andrius Užkalnis, Ernestas Parulskis ir kitais. Pirmas mėnuo – vos 1 euras.

Daugiau informacijos ČIA.