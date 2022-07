„Mūsų įtariamasis taip pat buvo žinomas psichiatrijos tarnyboms, bet daugiau nenoriu komentuoti“, – per spaudos konferenciją sakė sostinės policijos vadovas Sorenas Thomassenas.

Jis pridūrė, kad užpuolikas aukas veikiausiai rinkosi atsitiktinai ir kad nėra jokių požymių, kad tai buvo teroro aktas.

Pasak S. Thomasseno, per išpuolį žuvo trys žmonės – du 17-mečiai danai ir 47 metų Rusijos pilietis, gyvenęs Danijoje. Be to, dvi danės – 19-metė ir 40-metė, taip pat du Švedijos piliečiai – 50-metis ir 16-metė – buvo hospitalizuoti dėl sunkių sužalojimų.

Policija mano, kad nuo sekmadienio vakaro socialiniuose tinkluose plintantys vaizdo įrašai, siejami su įtariamu užpuoliku, yra autentiški.

Juose jaunas vyras matomas pozuojantis su ginklais, imituojantis savižudybę ir kalbantis, kad psichiatrijos specialistų skiriami vaistai „neveikia“.

Su įtariamuoju siejamos paskyros platformose „YouTube“ ir „Instagram“ praeitą naktį buvo uždarytos, nurodė naujienų agentūra AFP.

Šaudynės įvyko sekmadienio popietę žmonių pilname prekybos centre „Field's“, esančiame pusiaukelėje tarp Kopenhagos centro ir oro uosto.