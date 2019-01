Baltramiejus suteiks UOB vadovui metropolitui Epifanijui tomosą (religinį dekretą) sekmadienį, po iškilmingos liturgijos Šv. Jurgio Nugalėtojo bažnyčioje Fanaros rajone, kur yra Konstantinopolio patriarcho rezidencija. Po to Baltramiejus šį dokumentą pasirašys. Tomoso suteikimo ceremonija prasidės šeštadienį Konstantinopolio patriarcho ir metropolito Epifanijaus bendromis pamaldomis minėtoje šventovėje. Šiose ceremonijose taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ir Aukščiausiosios Rados pirmininkas Andrijus Parubijus. Iš Ukrainoje anksčiau veikusių trijų pagrindinių ortodoksų Bažnyčių didžiausia yra Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (MP+UOB), likusi pavaldi Maskvai po Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip pat buvo stambios atsiskyrusios bendruomenės: Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB), vadovaujama patriarcho Filareto, ir Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (UAOB), vadovaujama metropolito Makarijaus. Kijeve susirinkęs ortodoksų dvasininkų sinodas gruodžio 15 dieną įkūrė suvienytą Ukrainos Ortodoksų Bažnyčią, nebepavaldžią Rusijai. Jos naujuoju vadovu buvo išrinktas 39 metų metropolitas Epifanijus. Ukrainos ir Rusijos ryšiai pašlijo po Kijeve 2014 metais įvykusios provakarietiškos Maidano revoliucijos, į kurią Rusija reagavo Krymo pusiasalio užėmimu ir aneksija, o Rytų Ukrainoje tai pačiais metais įsiplieskė konfliktas su Maskvos remiamais separatistais. Praeitais metais ši įtampa persikėlė ir į religijos erdvę. Per šiemet vyksiančius rinkimus naują kadenciją siekiantis užsitikrinti P. Porošenka nepriklausomos Bažnyčios įkūrimą įtraukė į savo kampanijos uždavinius. „Man didelė garbė kartu su naujai išrinktu Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovu metropolitu... Epifanijumi keliauti į Stambulą, kur rytoj įvyks ilgai lauktas įvykis“, – šeštadienį per „Facebook“ parašė P. Porošenka, prieš išskrisdamas į Turkiją Prezidentas pridūrė, kad vyksta pas patriarchą Baltramiejų „su nuoširdaus dėkingumo žodžiais visos ukrainiečių tautos vardu už istorinį sprendimą suteikti tomosą dėl autokefalinės visuotinės Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios“. Pasak jo, šis įvykis žymės „naują erą pasaulio ortodoksijos istorijoje“. „Meldžiamės už taiką ir vienybę. Juk vienybėje – mūsų tautos galia. Vienybė yra tai, kas užtikrins mums pergalę“, – rašo P. Porošenka.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.