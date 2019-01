Šiuo žingsniu oficialiai įtvirtinama Ukrainos Bažnyčios nepriklausomybė nuo Rusijos. Ukrainos stačiatikiai nuo 1686 metų buvo formaliai pavaldūs Maskvos patriarchatui. Ukrainos televizijos tiesiogiai transliavo ceremoniją, vykstančią Šv. Jurgio katedroje, kur yra patriarcho rezidencija. Sekmadienį tomosas bus įteiktas UOB vadovui metropolitui Epifanijui. Ankstesniuose pranešimuose buvo sakoma, kad dekreto pasirašymas įvyks po jo įteikimo. Šiose ceremonijose taip pat dalyvauja Ukrainos prezidentas Petro Porošenka ir Aukščiausiosios Rados pirmininkas Andrijus Parubijus. Iš Ukrainoje anksčiau veikusių trijų pagrindinių ortodoksų Bažnyčių didžiausia yra Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (MP+UOB), likusi pavaldi Maskvai po Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip pat buvo stambios atsiskyrusios bendruomenės: Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB), vadovaujama patriarcho Filareto, ir Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (UAOB), vadovaujama metropolito Makarijaus. Kijeve Šv. Sofijos katedroje susirinkęs ortodoksų dvasininkų sinodas gruodžio 15 dieną įkūrė suvienytą Ukrainos Ortodoksų Bažnyčią, nebepavaldžią Rusijai. Jos naujuoju vadovu buvo išrinktas 39 metų metropolitas Epifanijus. Ukrainos ir Rusijos ryšiai pašlijo po Kijeve 2014 metais įvykusios provakarietiškos Maidano revoliucijos, į kurią Rusija reagavo Krymo pusiasalio užėmimu ir aneksija, o Rytų Ukrainoje tai pačiais metais įsiplieskė konfliktas su Maskvos remiamais separatistais. Praeitais metais ši įtampa persikėlė ir į religijos erdvę. Autokefalijos suteikimas verčia Ukrainos dvasininkus rinktis likti ištikimiems Kremliaus patriarchatui arba dėtis prie naujosios suvienytos Bažnyčios, šalies rytuose tęsiantis susirėmimams tarp vyriausybės pajėgų ir separatistų. „Ukrainos tikintieji šios palaimintos dienos laukė ištisus septynis šimtmečius“, – pareiškė Baltramiejus. Patriarchas, pasaulio ortodoksų laikomas „pirmuoju tarp lygiu“, sakė, kad ukrainiečiai dabar gali džiaugtis „išsivadavimo, nepriklausomybės ir savivaldos šventąja dovana, tapę laisvi nuo bet kokios išorinės priklausomybės ir kišimosi“. Per kovo 31-ąją vyksiančius rinkimus naują kadenciją siekiantis užsitikrinti P. Porošenka nepriklausomos Bažnyčios įkūrimą įtraukė į savo kampanijos uždavinius. „Man didelė garbė kartu su naujai išrinktu Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovu metropolitu... Epifanijumi keliauti į Stambulą, kur rytoj įvyks ilgai lauktas įvykis“, – šeštadienį per „Facebook“ parašė P. Porošenka, prieš išskrisdamas į Turkiją. Prezidentas pridūrė, kad vyksta pas patriarchą Baltramiejų „su nuoširdaus dėkingumo žodžiais visos ukrainiečių tautos vardu už istorinį sprendimą suteikti tomosą dėl autokefalinės visuotinės Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios“. Pasak jo, šis įvykis žymės „naują erą pasaulio ortodoksijos istorijoje“. „Meldžiamės už taiką ir vienybę. Juk vienybėje – mūsų tautos galia. Vienybė yra tai, kas užtikrins mums pergalę“, – rašo P. Porošenka. Prieš ceremoniją Stambule P. Porošenko taip pat susitiko su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu (Redžepu Tajipu Erdohanu). Rusijos Ortodoksų Bažnyčia savo ruožtu pareiškė, kad ekumeninio patriarcho pasirašytas tomosas yra „raštas, kuris yra nevaržomų politinių ir asmeninių ambicijų rezultatas“. „Pasirašytas pažeidžiant kanonus, todėl neturįs jokios kanoninės galios“, – sakoma jos atstovo Vladimiro Legoidos šeštadienį per susirašinėjimo sistemą „Telegram“ paskelbtoje žinutėje. „Neužmirškime, kad mums, stačiatikiams krikščionims, dabar svarbiausia tema – Kalėdos! Mūsų džiaugsmas dėl Išganytojo atėjimo į pasaulį, – pridūrė V. Legoida. – Kad ir kaip stengtųsi kai kurie Ukrainos politikai su Stambulo patriarcho pagalba pavogti Kalėdas iš milijonų tikinčiųjų Ukrainoje – jos vis tiek ateis.“ Ortodoksų Kalėdos švenčiamos sausio 7-ąją.

