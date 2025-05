Konklava: įdomiausi faktai

Valgis – kartą per dieną

Grigalius X buvo išrinktas tiktai po to, kai Viterbo gyventojai nukėlė pastato, kuriame prelatai buvo susirinkę, stogą, o jų maitinimą apribojo iki duonos ir vandens: žmonės tikėjosi, kad ekstremalios sąlygos privers kardinolus-rinkėjus nebegaišti. Kad ateityje tokie dalykai nesikartotų, Grigalius X 1274 metais paskelbė dekretą, be kita ko, numačiusį ir tam tikras valgį ribojusias taisykles. Konklavai tęsiantis ilgiau nei tris dienas, popiežių renkantys kardinolai valgyti turėjo gauti tik kartą per dieną, o jei ir po aštuoneto dienų nepaskelbiamas naujas popiežius, vienintelis prelatų maisto turėjo būti duona, vanduo ir vynas. Vėliau šių ribojimų buvo atsisakyta.