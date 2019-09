Kongo pietryčiuose per traukinio avariją žuvo 50 žmonių

„Dar viena katastrofa! Tanganikos provincijoje šalia Majibaridžio 3 val. (5 val. Lietuvos laiku) nuo bėgių nulėkė traukinys. Pirminiai duomenys: 50 žuvusiųjų ir keli sužeistieji“, – parašė ministras socialiniame tinkle „Twitter“.

KDR geležinkeliai liūdnai pagarsėję dėl nesaugumo, kadangi bėgiai ir lokomotyvai, daugelis kurių buvo pagaminti dar 7-e dešimtmetyje, yra prastos būklės.

Kovo mėnesį žuvo mažiausiai 24 žmonės, o dar 31 buvo sužeistas, centriniame Kasajaus regione į avariją patekus krovininiam traukiniui, gabenusiam be bilieto važiavusius keleivius.

Pernai lapkritį žuvo 10 bilieto neįsigijusių keleivių, dar 24 buvo sužeisti netoli Sambos miestelio, nesuveikus krovininio traukinio stabdžiams.

2017 metų lapkritį žuvo 35 žmonės, 13 naftos cisternų gabenusiam krovininiam traukiniui nulėkus į griovį pietinėje Lualabos provincijoje.

