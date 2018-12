Lėktuvo „Antonov An-26“ nelaimė įvyko ketvirtadienį, kai prlaivis ruošėsi leistis, sugrįžęs iš centrinėje šalies dalyje esančios Čikapos. Į šį miestą jis buvo nuskraidinęs rinkimų dokumentus, naujienų agentūrai AFP sakė Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos (CENI) atstovas. Krovinys, kuriame buvo „rinkimų rezultatų anketos“, buvo saugiai pristatytas dar prieš šį incidentą, patikino jis. Kongo DR prezidento, parlamento ir vietos valdžios rinkimai turėjo įvykti šį sekmadienį, tačiau rinkimų komisija ketvirtadienį savaitei atidėjo ilgai lauktus prezidento rinkimus, nes per neseniai sostinėje Kinšasoje kilusį gaisrą sudegė tūkstančiai balsavimo mašinų ir didelė dalis balsavimo dokumentų. Atidėjus balavimą CENI turėtų spėti sulaukti naujų balsavimo dokumentų iš balsavimo įrangą tiekiančios Pietų Korėjos įmonės, nurodė komisija. Vienas oro eismo kontrolės pareigūnas Kasajaus rajono sostinėje Čikapoje patvirtino, kad bendrovės „Gomair“ lėktuvas krovinį pristatė. Per incidentą žuvo visi penki juo skridę lėktuvo įgulos nariai ir vienas keleivis. Nelaimė įvyko esant blogiems orams, kai lėktuvas grįžo į Kinšasą, nurodė jis. Anksčiau rinkimai jau buvo keliskart atidėti. Pirmiausia jie buvo planuojami 2016-ųjų pabaigoje. Opozicija nerimavo, kad prezidentas Josephas Kabila ieško būdų išsilaikyti valdžioje, nors nuo 2001-ųjų šaliai vadovaujantis lyderis anksčiau šiemet paskelbė, kad trauksis iš valstybės vadovo posto.

