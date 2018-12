Rinkimų komisija nurodė, kad gaisras įsiplieskė ketvirtadienį paryčiais viename sandėlyje. Jo priežastis ir visa žala dar nėra žinoma. Prezidento Josepho Kabilos vyriausiasis patarėjas sakė, kad gaisras yra kriminalinio pobūdžio ir kad sudegė apie 7 000 balsavimo mašinų ir balsadėžių. Šalies saugumo ministras sakė, kad tai sudaro apie 10 proc. Kinšasoje planuotų panaudoti balsavimo mašinų ir kad jos bus „labai greitai“ pakeistos. Jis irgi neatmetė galimybės, kad gaisro priežastis galėjo būti tyčinis padegimas. Kongo DR per gruodžio 23-ąją vyksiančius rinkimus balsavimo mašinas naudos pirmąkart, bet šis žingsnis vertinamas prieštaringai.

3 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.