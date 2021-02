Ambasadorius Luca Attanasio „mirė nuo žaizdų“, kai buvo pašautas per išpuolį prieš JT Pasaulio maisto programos (WFP) automobilių vilkstinę netoli Gomos, naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis Kinšasoje.

Be to, per šią ataką žuvo du kiti žmonės, AFP sakė kariuomenės atstovas Šiaurės Kivu provincijoje majoras Guillaume'as Djike, bet aukų tapatybės neatskleidė.

Italijos užsienio ministerija patvirtino informaciją apie L. Attanasio žūtį.

„Su giliu liūdesiu Užsienio reikalų ministerija patvirtina Italijos ambasadoriaus žūtį šiandien Gomoje“, – sakoma pranešime. Ministerija pridūrė, kad tarp žuvusiųjų taip pat yra vienas italų policininkas.