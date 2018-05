Pasak vietos pareigūnų, naujas viruso protrūkis yra „visuomenės sveikatos nelaimė, turinti tarptautinį poveikį“. Pusiaujo provincijoje užfiksuota „21 hemoraginės karštinės ir 17 mirties atvejų“, sakoma ministerijos pranešime, kuriame cituojami gegužės 3-osios duomenys. Tai jau devintas žinomas šio mirtinai pavojingo viruso protrūkis Kongo DR nuo 1976-ųjų.

