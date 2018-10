Naujas smurto proveržis vėl privertė sustabdyti pastangas suvaldyti viruso protrūkį. „Bus labai sudėtinga sustabdyti protrūkį, jei smurtas tęsis“, – sakė už reagavimą į ekstremalias situacijas atsakingas Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) generalinio direktoriaus pavaduotojas Peteris Salama. PSO regioninis pareigūnas naujienų agentūrai „Associated Press“ sakė, jog kol kas sunku pasakyti, kada bus galima atnaujinti normalų darbą. Šalyje oficialiai patvirtinti 202 susirgimo Ebolos hemoragine karštine atvejai, įskaitant 118 mirties atvejų. Jungtinių demokratinių pajėgų (ADF) sukilėliai šeštadienį ir sekmadienio naktį atakavo Kongo armijos pozicijas ir kelis Benio miesto rajonus, AP sakė kapitonas Makas Hazukay Mongha. Jungtinių Tautų taikdariai pranešė dalyvavę susišaudyme su sukilėliais Benio Majangozės rajone. Įpykę dėl žudynių Benio gyventojai sekmadienį ryte keturias aukas nunešė į miesto rotušę. Policija minią išvaikė ašarinėmis dujomis. Kongo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad kai kurie sveikatos priežiūros darbuotojai pasislėpė vietos ligoninėje, o protestuotojai nuniokojo virtinę vyriausybės pastatų ir blokavo visą eismą. Pagalbos organizacijų ir JT taikos palaikymo misijos transporto priemonės buvo apmėtytos akmenimis, informavo JT remiama radijo stotis „Radio Okapi“. ADF sukilėliai, vieni iš kelių Kongo šiaurės rytuose veikiančių kovotojų grupuočių, pastaraisiais metais nužudė šimtus civilių. Praėjusį mėnesį dėl kruvinos atakos Benyje kelioms dienoms jau teko sustabdyti Ebolos karštligės protrūkio suvaldymo pastangas. Tai labai apsunkino žmonių, su kuriais kontaktavo užsikrėtusieji, paieškas. Nuo tada daugelis naujų patvirtintų Ebolos atvejų buvo užregistruoti būtent Benyje. Bendrai naujų ligos atvejų skaičius išaugo dvigubai, ir tai kelia didžiulį susirūpinimą pagalbos organizacijoms. Pastarosiomis savaitėmis sveikatos specialistų pastangos ėmė duoti vaisių, o ši nauja ataka „nublokš mus visus atgal“, sakė PSO atstovas Michelis Yao, atsakingas už kovą su Ebolos protrūkiu Šiaurės Kivu provincijoje. Kiek anksčiau kita sukilėlių grupuotė nušovė du su Kongo kariškiais dirbusius medikus. Tai buvo pirmasis atvejis per naujausią Ebolos karštligės protrūkį, kai buvo nužudyti sveikatos specialistai. Kongo sveikatos apsaugos ministerija pareiškė, jog tai buvo „niūri diena“ visiems, kovojantiems su Ebola. Iš miško išėję Mai Mai sukilėliai šalia Butembo miesto apšaudė neginkluotus sveikatos specialistus, buvusius su armijos karo medicinos tarnybos skubios intervencijos padaliniu. Sveikatos priežiūros specialistai, bandantys pažaboti rugpjūčio 1 dieną paskelbtą naujausią karštinės protrūkį, pasakoja kasdien girdintys šūvius. Juos nuolat lydi ginkluoti JT taikdariai arba Kongo saugumo pajėgų nariai, o darbą jie baigia sutemus, kad būtų sumažinta atakų rizika. Rimta problema yra ir bendruomenės pasipriešinimas. Kongo sveikatos apsaugos ministerija pranešė apie „daugybę agresijos aktų“ prieš sveikatos priežiūros darbuotojus. Šio mėnesio pradžioje du Raudonojo Kryžiaus savanoriai smarkiai nukentėjo per konfliktą su vietos gyventojais. Šiame regione, nualintame dešimtmečius trunkančių kovų, tai yra pirmasis Ebolos viruso protrūkis. Trečiadienį PSO pareiškė, kad jai „itin neramu“ dėl šio protrūkio, tačiau kol kas ji neskelbs tarptautinės nepaprastosios padėties. Ji gali būti skelbiama tokiu atveju, kai protrūkis yra „išskirtinio masto“ ir esama išplitimo per sienas pavojaus, todėl reikalingas koordinuotas atsakas. Patvirtintų susirgimo Ebolos hemoragine karštine atvejų užregistruota ir pasienyje su Uganda.

