Pasak C. Nangaa'os, iki šiol CENI pasiekė tik apie pusė balsavimo biuletenių. Tikslios datos, kada duomenys bus paskelbti, jis neįvardijo.

39 mln. piliečių praėjusį sekmadienį turėjo teisę rinkti prezidento Josepho Kabilos įpėdinį. Jo partija kandidatu iškėlė vidaus reikalų ministrą Emmanuelį Ramazanį Shadary'į. Realius šansus nugalėti be jo turi ir opozicijos kandidatai Felixas Tshisekedis bei Martinas Fayulu. Be to, buvo renkamas naujas parlamentas ir naujos provincijų vyriausybės.

Įtakinga šalies Katalikų bažnyčia pareiškė turinti duomenis iš rinkimų apylinkių, anot kurių, nugalėtojas jau aiškus. Tačiau pavardės Vyskupų konferencija iki šiol nepaskelbė.

Laiške Rinkimų komisijai vyskupai įspėjo dėl neramumų. Esą gresia sukilimas, jei bus paskelbti suklastoti rezultatai.

Kongas yra viena nestabiliausių Afrikos šalių. Nuo belgų kolonizacijos pabaigos 1960-aisiais čia nė karto valdžios pasikeitimas nevyko taikiai. Stebėtojai baiminasi, kad ir šį kartą gali prasiveržti kruvinas smurtas.

Remiantis konstitucija, rinkimai turėjo vykti jau prieš dvejus metus. Tačiau kadangi prezidentas J. Kabila atsisakė, kaip numatyta, po dviejų kadencijų pasitraukti, rinkimai keliskart buvo atidėti.