„Atsakomybė už šias tragiškas žūtis tenka vien „Hamas“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovas Rajas Shahas. Jis atsisakė paraginti Izraelį elgtis santūriai. Anksčiau pirmadienį prie Gazos Ruožo ir Izraelio faktinės sienos vykstantys protestai smarkiai suaktyvėjo, palestiniečiams reiškiant įtūžį dėl planų Jeruzalėje atidaryti naująją JAV ambasadą, perkeltą iš Tel Avivo. „Hamas“ tikslingai ir ciniškai provokuoja šį atsaką, – sakė R. Shahas. – Izraelis turi teisę gintis.“ Amerikos ambasados atidarymas Šventajame mieste yra itin priešinantis žingsnis. Jis yra dalis JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimo pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine, nors palestiniečiai nori, kad aneksuota miesto rytinė dalis taptų jų būsimos valstybės sostine. Susiję straipsniai: Blokuotas nepriklausomas JT tyrimas dėl smurto Gazos Ruože Prieš JAV ambasados Izraelyje perkėlimą – kruvini įvykiai, sparčiai auga aukų skaičius Ankstesnės JAV administracijos susilaikydavo nuo tokio žingsnio, baimindamosi, kad jis iš anksto nulemtų derybų dėl Jeruzalės statuso baigtį ir pakurstytų įtampą. Palestiniečiai sakė, kad D. Trumpo administracija nebegali būti taikos proceso tarpininkė. Tačiau R. Shahas tvirtino, kad naujausias smurtas nepaveiks Vašingtono administracijos dažnai giriamo taikos Artimuosiuose Rytuose plano, apie kurį iki šiol mažai kas žinoma. „Taikos planas bus pristatytas tinkamu laiku; jis galės būti vertinamas pagal savo turinį“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovas. „Nemanome, kad šiandienos veiksmai – tiek ambasados Jeruzalėje atidarymas, tiek šios tragedijos Izraelio pietuose – paveiks taikos planą“, – sakė R. Shahas.

