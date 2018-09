Ilgus metus tarp kaimyninių šalių žvejų tvyrojusi įtampa dėl šių dvigeldžių moliuskų išteklių išsiliejo per kraštus praėjusią savaitę, kai penki britų žvejų laivai tarptautiniuose vandenyse stojo į atvirą susirėmimą su 35 prancūzų traleriais. Žvejai vieni kitus apmėtė akmenimis ir apsikeitė įžeidimais, o kai kurie laivai taranavo kitus, matoma vaizdo įraše iš „mūšio“ vietos. Šis susirėmimas įvyko daugiau nei už 12 jūrmylių nuo kranto – teritorijoje, kurioje britų laivams leidžiama žvejoti ištisus metus. Tačiau jų prancūzų kolegoms šukučių žvejyba yra uždrausta nuo spalio 1-osios iki gegužės 15 dienos. Jie kaltina britus išgaudžius šukučių išteklius ir reikalauja, kad jiems būtų taikomi tokie pat apribojimai. S. Travert'as išreiškė viltį, kad britų ir prancūzų žvejai trečiadienį susirinkę derėtis sutars, kaip išspręsti savo ginčą. Antradienį televizijai CNEWS ministras sakė: „Toliau taip tęsti negalime, nebegali būti tokių susirėmimų.“ Jis pridūrė, kad Prancūzijos karinis jūrų laivynas yra pasirengęs įsikišti, jei to reikės. Briuselis sako, kad nesikiš į šį konfliktą, kadangi abi šalys yra atskirai susitarusios dėl šių gurmanų vertinamų moliuskų žvejybos. Susitarimas nebuvo pasiektas Europos Sąjungos lygmeniu.

