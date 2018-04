„D. Trumpo ir E. Macrono santykiai yra įdomūs“, – juokavo komikas Džimis Kimelis savo laidoje, kuri buvo parodyta per ABC televiziją. „D. Trumpui labai reikia draugo, nes daugelis jo senųjų draugų keliauja į kalėjimą“, – tęsė jis, prisimindamas JAV prezidento teisines problemas. „O Donaldas Trumpas tikrai negali atitraukti savo rankų nuo to vyruko“, – pakomentavo komikas, o paskui parodė nufilmuotus švelnius abiejų lyderių apsikabinimus. Antradienį D. Trumpas nubraukė pleiskanas nuo svečio kostiumo ir pareiškė, jog tai yra abiejų lyderių „labai ypatingų santykių“ ženklas. Susiję straipsniai: Macrono ir jo žmonos garbei – prabangi vakarienė Baltuosiuose rūmuose Trumpas juokaudamas nuvalė „pleiskanas“ nuo Macrono švarko Tokį netikėtą gestą D. Trumpas pademonstravo drauge su E. Macronu pozuodamas fotografams Baltųjų rūmų Ovaliajame kabinete. „Mūsų santykiai labai ypatingi, iš tiesų aš nubrauksiu tą mažą pleiskanėlę ... Mums reikia, kad jis būtų tobulas, jis yra tobulas“, – paskelbė D. Trumpas E. Macronui juokiantis. J. Kimmelis nepraleido šios „istorinės akimirkos“. „Kiek aš žinau, tai buvo pirmas kartas, kai pasaulio lyderis viešai nubraukė pleiskaną nuo kito pasaulio lyderio (peties)“, – ironizavo komikas. Keletas komikų lygino iš pažiūros šaltus D. Trumpo ir jo žmonos Melanios (Melanijos) santykius su JAV prezidento draugiškumu E. Macronui. „Palyginus su tuo, kaip jis laikė už rankos Melanią, su Macronu jie darė tikrą kamasutrą, – pareiškė televizijos CBS laidos „Late Show“ vedėjas Stephenas Colbert'as (Stivenas Kolberas). – Tai ką jis tada vedė?“. Trevoras Noah iš kabelinės televizijos „Comedy Central“ laidos „The Daily Show“ pareiškė, kad E. Macronas „atrodo turintis receptą, kaip tvarkytis su Trumpu“. „Galima buvo jausti, kaip E. Macronas sutaria su D. Trumpu, – sakė jis. – O mes žinome, kad D. Trumpas nėra sentimentalus tipas“. „Bet žinoma, E. Macronas leido D. Trumpui pasijusti taip, kaip jis dar nėra jautęsis – žmogumi, – tęsė T. Noah. – Žinau, kad tai klišė, bet tai tikra „vyriška draugystė“. Joje galima pamatyti daugiau švelnumo nei kada nors sulaukė Melania.“

