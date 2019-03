Prieš kelis dešimtmečius pagamintas amerikietiškas dvimotoris propelerinis lėktuvas „Douglas DC-3“ sudužo šalies centro rytinėje dalyje, skrisdamas iš San Chosė del Gvavjarės į Viljavisensijų. Vienas ugniagesių tarnybos pareigūnas sakė naujienų agentūrai AFP, kad nukritęs orlaivis užsiliepsnojo. „Deja... išgyvenusių nėra“, – nurodė aviacijos tarnyba „Aeronautica Civil“ ir pridūrė, kad lėktuvo, gaminto JAV nuo praeito amžiaus 4-o dešimtmečio ir plačiai naudoto per Antrojo pasaulinio karo oro desanto operacijas, nuolaužos rastos netoli Viljavisensijaus. Tarp katastrofos aukų buvo Tarairos savivaldybės merė Doris Villegas (Doris Viljagas), jos vyras ir duktė, taip pat lėktuvo savininkas pilotas Jaime Carrillo (Chaimė Kariljas), antrasis pilotas Jaime Herrera (Chaimė Herera) ir aviacijos mechanikas Alexas Moreno (Aleksas Morenas). Susiję straipsniai: Bangladeše mėginta užgrobti lėktuvą: įtariamas užgrobėjas – negyvas Kosta Riką supurtė stiprus žemės drebėjimas Prezidentas Ivanas Duque (Ivanas Dukė) per „Twitter“ išreiškė pagarbą aukoms. „Mano solidarumas su šeimomis“, – parašė jis. Civilinės gynybos tarnyba paskelbė, kad žuvo iš viso 12 žmonių, o jos direktorius pulkininkas Jorge Martinezas (Chorchė Martinesas) kėlė prielaidą, kad avarijos priežastis galėjo būti variklio gedimas. „Skrydžio virš San Martino savivaldybės metu išsijungia variklis, ir pilotas... mėgina nusileisti... bet (orlaivis) tampa nevaldomas“, – spėliojo J. Martinezas, duodamas interviu naujienų televizijai RCN. Tačiau „Aeronautica Civil“ nepateikė išsamesnės informacijos apie avarijos priežastis ir prašė žiniasklaidos vengti platinti socialiniuose tinkluose paskelbtas nuotraukas iš katastrofos vietos „iš pagarbos aukoms ir jų šeimoms“. Ugniagesių departamentas patvirtino, kad skrydžio metu meteorologinės sąlygos buvo palankios. Lėktuvas priklausė krovininius ir keleivius skraidinančiai bendrovei „Laser Aereo“. Kai su ja susisiekė AFP, įmonė nesutiko komentuoti įvykio aplinkybių.

