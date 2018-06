Pasak pareigūnų, 32 metų reporterio Javiero Ortegos, 45 metų fotografo Paulio Rivaso ir jų 60-mečio vairuotojo Efraino Segarros kūnai buvo rasti ketvirtadienį atogrąžų miškuose netoli sienos. Visi trys ekvadoriečiai buvo pagrobti kovo 26-ąją. Jų palaikai „bus perduoti Ekvadoro pareigūnams, jau suorganizavusiems oro transportą iš Kalio“, sakoma Kolumbijos vyriausybės pranešime. Šie trys autoritetingo Ekvadoro laikraščio „El Comercio“ darbuotojai buvo pagrobti, kai rengė reportažą apie smurtą atokiuose pasienio rajonuose. Jų ieškoti abi šalys pasiuntė savo karius. Tarnybos dėl pagrobimo kaltino gaują, vadovaujamą Walterio Patricio Artizalos, žinomo slapyvardžiu „Guacho“. Anksčiau šis veikėjas priklausė dabar jau išformuotoms marksistų partizanų Kolumbijos revoliucinėms ginkluotosioms pajėgoms (FARC). Kolumbijos šiaurės vakarų pasienio regione plytintys tankūs atogrąžų miškai, raižomi į Ramųjį vandenyną įtekančių upių, yra tapę narkotikų kontrabandininkų rojumi. Pastarasis žurnalistų pagrobimas pablogino Ekvadoro ir Kolumbijos santykius. Ekvadoro užsienio reikalų ministras Jose Valencia sakė, kad palaikai bus parskraidinti trečiadienio popietę Ekvadoro karinių oro pajėgų lėktuvu. Tame pačiame kape buvo rastas ketvirtas lavonas, bet jo tapatybė kol kas nenustatyta.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.