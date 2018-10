Tačiau Jungtinės Karalystės vyriausybės vadovė negalėjo žinoti, kad jai sugrįžus į rezidenciją Londone, keturi jos kolegos netikėtai susiruoš į barą keptų bulvyčių ir alaus. Po trečiadienį vakare vykusios „Brexit“ darbo vakarienės, kuri nedavė laukiamų rezultatų, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel kartu išėjo į viešbutį. Po 25 minutes trukusio pasivaikščiojimo po Briuselio senamiestį E. Macronas gavo trumpąją žinutę nuo Liuksemburgo ministro pirmininko Xavier Bettelio: „Prisijunkite prie mūsų.“ Dar po kelių minučių E. Macronas, A. Merkel, X. Bettelis ir Belgijos premjeras Charle'is Michelis jau sėdėjo prie stalo bare Briuselio Didžiojoje aikštėje, siurbčiodami alų. Nors į šį veikiausiai spontaniškai surengtą susitikimą žurnalistai nebuvo pakviesti, tačiau vienas pro šalį ėjęs žurnalistas nufotografavo šią kompaniją mobiliuoju telefonu ir jo nuotrauka greitai išplito socialiniame tinkle „Twitter“. „Praėjusį vakarą su kolegomis paragavome alaus ir keptų bulvyčių, nes juk esame Briuselyje. Buvo labai smagu“, – patvirtino X. Bettelis, atvykęs į viršūnių susitikimo vietą ketvirtadienį. Liuksemburgo lyderis taip pat neslėpė, kad ketvertas apžvelgė dienos politinius įvykius, tačiau taip pat džiaugėsi galėdamas atsipalaiduoti ir pasišnekučiuoti. „Ir aš sumokėjau – dėl praėjusio sekmadienio rinkimų, jei jau norite viską žinoti“, – pridūrė jis. Per šiuos rinkimus X. Bettelio partija pasirodė pakankamai gerai, kad vyriausybės vadovas išsaugotų savo valdančiąją koaliciją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.