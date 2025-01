Kodėl Trumpui taip parūpo Grenlandija?

Gruodį D. Trumpas atgaivino raginimus, kurių buvo galima girdėti ir per pirmąją jo kadenciją, dėl Jungtinių Valstijų noro įsigyti Grenlandiją – tai jis vadina „absoliučia būtinybe“. Antradienį per spaudos konferenciją paklaustas, ar nebandys gauti Grenlandijos ir Panamos, kuri taip pat domina D. Trumpą, pasitelkęs „karinį ar ekonominį spaudimą“, išrinktasis prezidentas atsakė: „Negaliu to garantuoti, bet galiu pasakyti štai ką: mums jų reikia ekonominiam saugumui.“