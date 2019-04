„Mano žiniomis, „valstiečiai“ pasitraukia iš koalicijos derybų, apie tai V. Sinkevičius šiandien informavo Remigijų Šimašių“, – BNS pirmadienį sakė komiteto „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės“ frakcijos seniūnas Vincas Jurgutis. Mero vadovaujamas komitetas iškovojo 18 mandatų ir imasi iniciatyvos formuoti daugumą. „Valstiečiai“ turės tris atstovus taryboje ir turėtų likti opozicijoje su devyniais Artūro Zuoko koalicijos „Laimingas Vilnius“ atstovais. V. Jurgutis patvirtino, kad „konstruktyvios derybos“ toliau tęsiamos su devynis tarybos narius turėsiančiais konservatoriais, šešis mandatus gavusia Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, penkis mandatus iškovojusiais „darbiečiais“. Tokiu atveju, valdantieji turėtų 39 tarybos narius iš 51. Susiję straipsniai: Porinkiminėje konferencijoje taip ir nepasirodęs Zuokas: antras turas buvo toks žiaurus, kad man buvo netikėta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos koalicijos kol kas nėra LVŽS Vilniaus skyriaus vadovas Virginijus Sinkevičius teigia po pirmadienio pokalbio su R. Šimašiumi neradęs bendros kalbos dėl kai kurių programinių nuostatų. Anot jo, „valstiečiai“ siūlė į koalicijos programą įtraukti atskirą 5 mln. eurų savivaldybės fondą kvartalinei renovacijai skatinti, nemokamą viešąjį transportą senjorams ir moksleiviams. „Tai yra tokie dalykai, kur esminio sutarimo sunku rasti. Tai yra mūsų iškeltos sąlygos, viskas yra mero rankose. Šiandien turėjome galutinį pokalbį. Kaip viskas bus, sunku pasakyti, išsakėme poziciją, o meras turi skaičiuotis balsus, kiek jis turi. Bet mes norime likti nuosekliai prie savo programos“, – BNS sakė V. Sinkevičius. V. Jurgutis taip pat teigė, kad koalicijos programa dar nėra baigta derinti, o V. Sinkevičiaus minima kvartalinė renovacija „įtraukta tarp koalicijos prioritetų“.

