Th. May susitarimas vakar buvo atmestas 149 balsų persvara. Tai 4 didžiausias vyriausybės pralaimėjimas per visą Jungtinės Karalystės istoriją.

Tai buvo jau antrasis triuškinantis jos pralaimėjimas parlamente. Sausio 15 dieną pirminis Th. May susitarimo variantas buvo atmestas rekordine 230 balsų persvara.

Iki JK išstojimo iš bendrijos likus kiek daugiau nei dviems savaitėms, vis dar neaišku, kaip ir kokiomis sąlygomis šalis ketina išstoti. O po premjerės vakarykščio pralaimėjimo, nėra netgi nieko, kas bent jau būtų panašu į planą.

Th. May dar prieš lemiamą vakarykštį balsavimą buvo pažadėjusi, kad pralaimėjimo atveju bus surengtas balsavimas dėl išstojimo be susitarimo. Dėl šio klausimo šiandien ir balsuos parlamentas. Manoma, kad tokį variantą parlamentarai atmes, nes už tokį išstojimą pasisako tik maža dalis radikalių konservatorių partijos narių. Jų parlamente įvairiais skaičiavimais gali būti apie 100, šiai krypčiai taip pat prijaučia 10 narių turinti Šiaurės Airijos junionistų partija.

Euroskeptiškiausiai nusiteikusios ERG gurpės nariai teigia, kad tik visiškai atsiskyrusi nuo Europos Sąjungos JK galės vykdyti nepriklausomą prekybos politiką su likusiu pasauliu.

Kitus parlamento narius gąsdina gresiantys ekonominiai ir socialiniai tokio chaotiško pasitraukimo padariniai. Jei visgi būtų nuspręsta pasitraukti kovo 29 dieną be jokio susitarimo, automatiškai nustotų galioti visi JK prekybos mechanizmai tiek su kontinentine Europa, tiek su likusiu pasauliu. Nebūtų jokio pereinamojo laikotarpio, muitinėse galėtų nusidriekti eilės, galėtų kilti maisto produktų ir vaistų stygius.

Tada JK atsidurtų itin keblioje padėtyje. Mat ES šiuo metu turi 36 galiojančius laisvos prekybos susitarimus, dengiančius prekybą su daugiau, nei 60 valstybių. JK pasitraukus ir tapus trečiajai šaliai, jie nustotų galioti JK teritorijoje ir šalis iš naujo turėtų persiderėti prekybos sąlygas su visomis šalimis.

Jeigu parlamentas nubalsuotų atmesti tokį pasitraukimo variantą ketvirtadienį būtų balsuojama dėl „Brexit“ išstojimo datos nukėlimo. Tada Th. May būtų įpareigota kreiptis į Briuselį su prašymu terminą nukelti. Tačiau didelio apetito termino nukėlimui bendrijoje nėra. Manoma, kad trumpas kelių mėnesių nukėlimas galėtų būti suteiktas, tačiau ilgesniam periodui vargu ar bus pritarta.

Po vakarykščio pralaimėjimo premjerė užkimusiu balsu įspėjo: „Balsavimas prieš išstojimą be sutarties ir už („Brexit“) atidėjimą neišspręs mūsų problemų.“

„ES norės žinoti, kokios naudos mes tikėsimės iš tokio atidėjimo. Šiems Rūmams teks atsakyti į šį klausimą“, – kalbėjo smarkiai užkimusi vyriausybės vadovė.

„Ar jie nori atšaukti 50-ąjį straipsnį? – klausė Th. May, turėdama galvoje „Brexit“ procesą. – Ar jie nori rengti antrą referendumą? O galbūt nori išstoti su sutartimi, tik ne su šia sutartimi?“

„ES padarė viską, ką galėjo, kad padėtų prastumti išstojimo sutartį. Iš šios aklavietės galima išeiti tik Jungtinėje Karalystėje. Mūsų pasiruošimai (scenarijui) „be sutarties“ dabar yra svarbesni negu kada nors anksčiau“, – parašė M. Barnier socialiniame tinkle „Twitter“ po antradienio balsavimo.

Vyriausiasis ES derybininkas teigė, kad prieš svarstant termino nukėlimo klausimą būtina turėti planą, kuris būtų svarstomas tolimesnėse derybose. Didžioji Britanija turės paaiškinti Europos Sąjungai savo planus, kaip ji planuoja gauti savo įstatymų leidėjų pritarimą skyrybų su Briuseliu susitarimui, ir tik tada bus galima nuspręsti, ar leisti atidėti „Brexit“, trečiadienį pareiškė vyriausiasis Bendrijos derybininkas Michelis Barnier.

„Dar prieš mums nusprendžiant dėl („Brexit“) atidėjimo, Jungtinė Karalystė privalo mums pasakyti, koks yra jos pasirinkimas, mūsų laukiama aiški pozicija“, – sakė M. Barnier Europos Parlamento nariams.

„Po šio balsavimo... britų vyriausybė turės pasakyti, kaip ji nori tęsti, – kalbėjo M. Barnier. – Jungtinės Karalystės pareiga pasakyti mums, ko ji nori dėl būsimų santykių, koks jos pasirinkimas, aiški linija, kuri turi būti jos.“

„Tai atviras klausimas, į kurį laukiame atsakymo, ir tai klausimas, į kurį reikia atsakyti dar prieš bet kokį sprendimą dėl atidėjimo. Kodėl mums pratęsti derybas? Ką daryti? Nes derybos dėl (ES sutarties) 50-ojo straipsnio užbaigtos, turime sutartį, ji čia“, – sakė bloko derybininkas, turėdamas omenyje Britanijos išstojimo susitarimą.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel paragino Didžiosios Britanijos parlamentarus nepritarti pasitraukimui iš Europos Sąjungos be jokio susitarimo, pareiškusi, kad abi šalys yra suinteresuotos „tvarkingu“ „Brexit“.

„Kartu siekti tvarkingo pasitraukimo – ypač noriu tai pakartoti šiandien – išlieka mūsų bendras interesas“, – pareiškė A. Merkel. Jis taip pat išreiškė apgailestavimą, kad Bendruomenių Rūmai antradienį antrą kartą atmetė premjerės Theresos May (Terezos Mei) ir Briuselio suderintą išstojimo susitarimą.

„Toks išlieka mūsų tikslas“, – pridūrė Vokietijos vadovė.

Anksčiau ES pareigūnai užsiminė, kad Britanijai gali būti suteikta papildomo laiko siekiant susitarti dėl tvarkingo išstojimo plano. Pratęsimas būtų vienkartinis.

Tačiau jei Britanija dar būtų bloke, kai gegužės 23-iąją prasidės Europos Parlamento rinkimai, ji turėtų leisti savo piliečiams juose balsuoti. Šis dalykas komplikuoja ilgo pratęsimo perspektyvą.

Ilgas termino nukėlimas kirstūsi su Europos Parlamento rinkimais, todėl kiltų teisinių ginčų. JK veikiausiai turėtų taip pat dalyvauti rinkimuose ir kelti savo kandidatus, kurie paskui turėtų palikti Europos Parlamentą iškart įvykus „Brexit“ ir taip pakeisti parlamento aritmetiką. Neaišku, kaip ir kokią įtaką toks pakeitimas turėtų pačiai parlamento veiklai. Jei JK rinkimuose nedalyvautų, tačiau liktų nare prasidėjus naujojo parlamento sesijai, pati parlamento veikla prieštarautų Europos konstitucijai ir visi sprendimai galėtų būti ginčijami teisiškai.

Tačiau būtina pabrėžti, kad net ir nubalsavus „atmesti“ pasitraukimą be susitarimo, tokio įvykių eigos varianto atmesti negalima. JK inicijavo sutarties 50-ojo straipsnio punktą ir oficialiai pradėjo pasitraukimo procesą, o jo pabaigoje šalis automatiškai paliks ES ir nesvarbu, ar bus pasiektas susitarimas, ar ne. „Kietąjį“ pasitraukimą be sutarties gali sustabdyti tik rastas bendras susitarimas tarp JK ir Briuselio, tačiau jokio susitarimo varianto atmetus Th. May siūlytą versiją apskritai nesimato. Juo labiau, nėra jokio susitarimo varianto, kuris šiuo metu turėtų JK parlamento daugumos palaikymą. Todėl nepaisant šiandieninio balsavimo rezultatų, šalis automatiškai rieda blogiausio scenarijaus link, nebent būtų rastas susitarimas arba būtų atšauktas pats pasitraukimo procesas.

Visoje šioje chaotiškoje situacijoje aiškus tėra vienas dalykas: Theresa May prarado įvykių kontrolę, galią į savo rankas perėmė britų parlamentas ir dabar jis spręs, kaip ir kokiu būdu elgtis artimiausiu laiku.