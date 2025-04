„Kyjive visi puikiai supranta, kad netgi tie politikai, kurie 2010 metais pasirašė Rusijos karinio laivyno bazės Kryme nuomos sutartį – kai karas dar buvo toli – galiausiai buvo apkaltinti valstybės išdavyste“, – rašoma „The New York Times“ publikacijoje. Be to, ukrainiečiai pažymi, kad Krymo kontrolės pripažinimas Rusijai prieštarauja pokariniams Europos principams, griežtai smerkiantiems valstybių sienų pokyčius galios pagalba.