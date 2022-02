Klimato aktyvistai blokavo kelius į tris Vokietijos oro uostus

Iki atvykstant policijai organizacijos „Uprising of the Last Generation“ nariai buvo prisiklijavę prie žemės. Jie sakė norintys sutrikdyti krovinių ir keleivių gabenimą šiuose oro uostuose.

Organizacija reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių maisto švaistymui sustabdyti, ir sako, kad išmetant labai daug valgyti tinkamo maisto skatinamas badas ir klimato kaita.

Ankstesni protestai blokuojant kelius ir uostus sulaukė viso politinio spektro politikų kritikos.

Blokados primena kampanijos „Insulate Britain“ praėjusių metų protestus, trukdžiusius eismui daugelyje Jungtinės Karalystės kelių.