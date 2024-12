Klausimų apie Kurską ir Ukrainą sulaukęs Putinas Vakarams siūlo „eksperimentą“: pažiūrėsim, kas tada bus

V. Putinas kalba tokiu metu, kai Rusijos ekonomika, nuo 2022 m. pradžios veikianti karo sąlygomis, patiria vis didesnį netikrumą. Be to, prieš dvi dienas per sprogimą Maskvoje žuvo Rusijos armijos generolas, atsakomybę už jo nužudymą netiesiogiai prisiėmė Kyjivas. V. Putinas šio įvykio viešai dar nekomentavo.