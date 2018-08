D. Trumpas tviteryje parašė: „Visi kvailiai, susitelkę ties žiūrėjimu į Rusiją, taip pat turėtų pradėti žiūrėti į kitą kryptį – Kiniją“. Paklaustas apie šį įrašą, J. Boltonas taip pat paminėjo Pekiną, šiuo metu besiderantį su Vašingtonu dėl prekybos. „Be abejonės galiu pasakyti, kad Kinijos, Irano ir Šiaurės Korėjos kišimasis yra reikšmingas nacionalinio saugumo klausimas, ties kuriuo dirbame ir stengiamės to (kišimosi) išvengti, – laidai „ABC News“ sakė patarėjas. – Taigi, turime omenyje visas keturias šias šalis“. Klausiamas apie detales, ypač apie Kiniją, J. Boltonas tvirtino negalintis pasakyti nieko daugiau. „Sakau jums, kalbant apie 2018 metų rinkimus, tai yra keturios šalys, dėl kurių esame labiausiai susirūpinę“, – teigė jis. Pastaruoju metu D. Trumpo replikos tyrimo dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų rinkimus atžvilgiu tapo vis aštresnės. J. Boltonas pareiškė, jog Jungtinės Valstijos turėtų kibernetinėmis atakomis atsakyti į bandymus kištis į jos rinkimų sistemą arba skverbimąsi į jų kompiuterių sistemas. Tokią nuomonę interviu ABC televizijai sekmadienį išsakęs J. Boltonas paragino JAV valdžios institucijas „panaudoti visus savo pajėgumus, kad būtų apsaugoti ne tik rinkimai, bet ir daugybė pažeidžiamų sistemų Jungtinėse Valstijose“. „Manau, kad tai yra labai svarbu, nes mes nenorime karo kibernetinėje erdvėje. Mes norime taikos kibernetinėje erdvėje. Tačiau būtina imtis atgrasymo priemonių, kad mūsų priešai, kurie ryžosi operacijoms prieš mus kibernetinėje erdvėje, arba tai svarstantieji daryti suprastų, kad sumokės už tai brangiai“, - sakė JAV prezidento patarėjas. „Būtent todėl puolamieji veiksmai kibernetinėje erdvėje potencialiai taip yra taip svarbūs. Nuolatinė gynyba nesukuria atgrasymo struktūros, kurios būtina siekti“, - pabrėžė J. Boltonas.

