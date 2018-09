Pasak Ošo oro uosto atstovo, 147-is keleivius priėmusios lėktuvo pilotai sugebėjo sustabdyti prieš pakilimą sparčiai greitėjusį oro lainerį, kuris dėl dešinės priekinės važiuoklės padangų sprogimo nuriedėjo nuo tako. Per incidentą niekas realiai nenukentėjo, visi šio reiso keleiviai į Maskvą buvo išskraidinti kitu šios aviakompanijos lėktuvu, pabrėžė oro uosto atstovas. Indicento aplinkybės tiriamos.

