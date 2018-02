Per pirmąjį rikinimų ratą, sausio 28 dieną, N. Anastasiadis pelnė 35,5 proc. balsų, o S. Malas – 30 proc. Šio sekmadienio varžybos kartoja 2013-ųjų scenarijų, kai prezidento postas atiteko N. Anastasiadžiui. Šį kartą, pirmąjį ratą pralaimėjusiems kandidatams atsisakius remti nė vieno likusio varžovo, daugiau vilties laimėti turi N. Anastasiadis, kuriam tektų antroji ir paskutinė kadencija prezidento poste. „M. Anastasiadis vis dar atrodo turįs persvarą, bet yra abejonių, ar bus aktyvūs rinkėjai“, – sakė naujienų agentūrai AFP politologas Christophoros Christophorou. Į atsidariusias rinkimų apylinkes laukiama ateinančių apie 551 tūkst. rinkimų teisę turinčių piliečių, rinksiančių aštuntą jaunos respublikos prezidentą daugiau kaip 1100 balsavimo vietų. Per pirmąjį rinkimų turą dalyvavo šiek tiek daugiau kaip 71 proc. rinkėjų. Rinkimų apylinkės atsidarė 7 val. (vietos ir Lietuvos) laiku ir užsidarys 18 val. Jau sekmadienį vakare laukiama rezultatų bei naujojo prezidento prisaikdinimo.

