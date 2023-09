Riaušininkai, anot žiniasklaidos, buvo kraštutiniai dešinieji. Jau praėjusį savaitgalį jie Chlorakos miestelyje puldinėjo migrantus ir skandavo „Migrantai, lauk iš Kipro“. Penktadienio vakarą prezidentas Nikosas Christodoulidisas kalbėjo apie „gėdingus vaizdus“, pranešė sotis RIK. Šeštadienio rytą prezidentūroje vyko krizinis posėdis, kuriame dalyvavo ministrai, policijos, civilinės apsaugos ir ugniagesių atstovai.

Kipro vidaus reikalų ministerijos duomenimis, pabėgėliai ir migrantai jau sudaro 6 proc. šalies gyventojų. Mažoje saloje, be to, per metus registruojama daugiausiai prieglobsčio prašymų ES, skaičiuojant pagal gyventojų skaičių. Pabėgėlių stovyklos čia perpildytos, daug kur susiformavo getai, kur žmonės gyvena skurde. Tokia situacija ultradešiniesiems yra dingstis rengti riaušes.