Wang Quanzhangas yra vienas iš kelių šimtų teisininkų ir žmogaus teisių aktyvistų, sulaikytų 2015 metų vasarą per vadinamąją „persekiojimų kampaniją 709“ (709 crackdown). Ši kampanija buvo taip pavadinta, nes prasidėjo 2015 metų 7 mėnesio 9 dieną. 42 metų Wang Quanzhangas, gynęs politinius aktyvistus ir žemių konfiskavimo aukas, dingo per tą vajų prieš komunistų valdžios kritikus teismuose. 2016 metų sausį jam buvo pareikšti kaltinimai dėl ardomosios veiklos. Wang Quanzhangas yra paskutinis iš daugiau kaip 200 per kampaniją sulaikytų asmenų. Dalis jų buvo paleisti, o kiti – nuteisti. Wang Quanzhangas „pripažintas kaltu dėl ardomosios veiklos, nukreiptos prieš valstybės valdžią; jam skirta ketveri metai ir šeši mėnesiai nelaisvės ir penkeriems metams atimtos visos politinės teisės“, rašoma Tiandzino tarpinės grandies liaudies teismo pranešime. Po daugiau nei dvejus metus trukusio teisinio neapibrėžtumo, kai Wang Quanzhangas buvo laikomas suimtas nepaskyrus teismo datos, gruodžio 26 dieną Tiandzine įvyko uždaras jo teismo posėdis. Tąsyk teismas nurodė, kad rengiamas uždaras posėdis, nes jame bus nagrinėjami valstybės paslaptimi laikomi klausimai. Wang Quanzhango žmonai Li Wenzu vyro teismo išvakarėse buvo paskirtas de facto namų areštas, kad ji negalėtų dalyvauti posėdyje. Li Wenzu aktyviai protestavo prieš vyro suėmimą. Pernai balandį norėdama atkreipti dėmesį į jo padėtį Li Wenzu pabandė nueiti 100 km iki sulaikymo centro Tiandzine, kur buvo laikomas Wang Quanzhangas, bet galiausiai moteriai sutrukdė policija. Gruodį, kai dar nebuvo paskelbta Wang Quanzhano teismo data, Li Wenzu su trimis ją palaikančiomis moterimis nusiskuto galvas plikai ir pamėgino Pekino teismui įteikti peticiją, kurioje buvo reiškiamas protestas dėl Wang Quanzhango suėmimo. „Didžiulė neteisybė“ Žmogaus teisių organizacijos pasmerkė Wang Quanzhangui skirtą laisvės atėmimo bausmę, o „Amnesty International“ teisininkui paskelbtą nuosprendį pavadino „didžiule neteisybe“. „Nuosprendis jam yra dalis tebesitęsiančio Kinijos vyriausybės vajaus, nukreipto prieš žmogaus teisių advokatus“, – sakė žmogaus teisių organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) tyrėja Maya Wang. „Trejus pastaruosius trejus metus Kinijos vyriausybė ne tik suiminėja ir siunčia už grotų žmogaus teisių advokatus, bet ir atima iš jų licencijas“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP. Pasak „Amnesty International“ tyrėjos Doriane Lau, į Wang Quanzhangui skirtą puspenktų metų laivės atėmimo bausmę įskaičiuoti daugiau nei treji metai, kuriuos jis praleido suimtas. „Po kiek ilgiau nei metų jis turėtų būti paleistas“, – rašė D. Lau socialiniame tinkle „Twitter“. Be Wang Quanzhango, kaltinimai ardomąja veikla buvo pareikšti virtinei kitų teisininkų ir žmogaus teisių aktyvistų, sulaikytų per „persekiojimų kampaniją 709“. 2017 metų gruodį kinų disidentui Wu Ganui buvo skirti aštuoneri metai kalėjimo – tai viena griežčiausių teismo bausmių, paskelbtų per kampaniją prieš žmogaus teisių gynėjus.

