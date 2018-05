Pasak agentūros, sprendimas dėl gimstamumo mažinimo politikos atsisakymo gali būti priimtas šių metų pabaigoje, o paskelbtas – 2019 metais. Tarp Kinijos valdžios svarstomų iniciatyvų yra pasiūlymas pritarti vadinamajai „laisvos fertilizacijos politikai“, atsisakant senosios taisyklės „viena šeima – du vaikai“. Šiuo metu Kinijos valstybės taryba atlieka tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti daugelį dešimtmečių vykdytos griežtos gimstamumo kontrolės politikos neigiamus padarinius. Atsisakius gimstamumo kontrolės Kinijoje, tikimasi išspręsti greito visuomenės senėjimo, nelegalių abortų ir slaptų gimdymų problemas. Be to, Pekinas išvengtų tolesnės Vakarų teisių gynėjų kritikos. Iš pradžių, 1979 metais pradėjus gimstamumo reguliavimą Kinijoje, valdžia paskelbė „vienos šeimos – vieno vaiko“ taisyklę. Ji buvo taikoma didžiajai daugumai šeimų beveik visoje šalyje, išskyrus tam tikras etnines grupes ir regionus. 2013 metais Kinijos vyriausybė leido šeimoms, kurių bent vienas iš tėvų buvo vienintelis vaikas šeimoje, turėti antrą atžalą. 2015 metais šis leidimas įsigaliojo visoms šeimoms.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.