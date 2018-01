Sakydamas kalbą per karinį suvažiavimą šiaurinėje Hebėjaus provincijoje, Xi Jinpingas maždaug 7 tūkst. karių teigė, kad įgyvendinant Komunistų partijos nurodymus, jiems nereikia bijoti „nei sunkumų, nei mirties“, rašo „The Guardian“.

Kariuomenė turėtų „sudaryti elitą ir stiprias pajėgas, kurios visuomet būtų pasirengusios kovai, galėtų kautis ir užtikrintai laimėti, kad įgyvendintų naujoje eroje partijos ir žmonių keliamas užduotis“, pridūrė Xi Jinpingas, kuris neseniai buvo pripažintas vienu įtakingiausių šiuolaikinės Kinijos vadovų.

„Kai Xi Jinpingas paskelbė savo nurodymus, pasigirdo ilgi ir griausmingi plojimai“, - pirmajame savo puslapyje rašė oficialus partijos laikraštis „People’s Daily“, šalimais publikuodamas nuotrauką, kurioje Xi Jinpingas vilki koviniais drabužiais ir mūvi juodas odines pirštines.

Laikraštis tvirtino, kad kariai buvo susirinkę 4 tūkst. skirtingų Kinijos vietų, kad išklausytų savo vyriausiojo vado dekretą. Pasisukę į raudoną Liaudies išlaisvinimo armijos (LIA) vėliavą, jie prisiekė „ryžtingai paklusti Pirmininko Xi įsakymui“.

Nacionalistinis, partijos leidžiamas bulvarinis laikraštis „The Global Times“ trečiadienio ryto mobilizaciją – naujausią tarp virtinės karinių paradų žemyninėje Kinijoje ir Honkonge – pavadino „reikšmingu“ įvykiu.

„Tai pirmas kartas nuo šalies įkūrimo, kai karinio parengimo instrukcijas tiesiogiai paskelbia CKC (Centrinės karinės komisijos) pirmininkas. Tai rodo, kad kovinio parengimo tobulinimas dabar yra strateginė Kinijos kariuomenės misija“, - laikraščiui sakė į atsargą išėjęs generolas Xu Guangyu.

