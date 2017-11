Miesto valdžia oficialioje socialinio tinklo paskyroje nurodė, kad sprogimas įvyko „tuščiame sklype“, bet nepaaiškino, kokia galėjo būti priežastis. Dar minima, kad medicinos pagalba teikiama nukentėjusiems. Naujienų agentūra „Xinhua“ anksčiau pranešė apie vienoje gamykloje buvusį sprogimą apie 9 val. ryto, o televizija CCTV nurodė, kad hospitalizuota 30 žmonių. Per televiziją parodyti sprogimo sumaitoti automobiliai, į dangų kylantys dūmai, nuolaužomis nusėtas kelių dešimčių metrų plotas aplink sprogimo vietą. Šalmuoti gelbėtojai neša sužeistuosius tolyn nuo tos vietos, kiti stovi žiūrintys į gulintį vieną žmogų. Betono ir medienos nuolaužos, stiklo šukės išbarstytos dideliame plote. Matyti sulamdyti metaliniai vartai, langai išdaužtais stiklais. Pasak CCTV, liudininkai mini „daugybę sužeistų žmonių“ viename didžiausių Kinijos uostamiesčių į pietus nuo Šanchajaus. Pasak komunistų partijos laikraščio „People's Daily“, sprogimo vietoje niekas negyveno, bet ten galėjo būti šiukšlių rinkėjų. Dziangbėjaus regiono policija pradėjo šios nelaimės tyrimą.

