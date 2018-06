Šį pareiškimą Pekinas paskelbė netrukus po to, kai delegacijos, kurioms vadovauja JAV prekybos sekretorius Wilburas Rossas ir už prekybą atsakingas Kinijos vicepremjeras Liu He, vėl buvo susitikusios derybų dėl Kinijos pažado sumažinti šalies prekybos su JAV perteklių perkant daugiau amerikietiškų prekių. Du didžiausi pasaulio ūkiai ne vieną mėnesį konfliktuoja dėl prekybos ir pramonės praktikos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) reikalauja, kad Pekinas sumažintų savo milžinišką prekybos su JAV perteklių, ir grasina priešingu atveju padidinti muitus, taikomus iš Kinijos importuojamoms prekėms, kurių bendra vertė gali sudaryti iki 150 mlrd. JAV dolerių (128,5 mlrd. eurų) per metus. Šį savaitgalį Kinijos sostinėje vyksta jau trečiasis oficialus derybų ratas. Kinijos pareiškime nurodyta, kad dvi šalys padarė „teigiamą ir konkrečią pažangą“, tačiau nė viena iš šalių nepateikė išsamesnės informacijos. „Jeigu Jungtinės Valstijos nustatys prekybos sankcijas, įskaitant didesnius muitus, visi rezultatai, pasiekti dviejų šalių derybose dėl ekonomikos ir prekybos, neturės galios“, – įspėjo Pekinas. Savo ruožtu W. Rossas sekmadienį pareiškė, kad JAV ir Kinijos pareigūnai aptarė konkrečias JAV eksportuojamas prekes, kurias Pekinas gali pirkti vykdydamas savo pažadą mažinti prekybos su Jungtinėmis Valstijomis perteklių. Po derybų jis pažymėjo, kad pokalbiai buvo „draugiški ir atviri“. „Mūsų susitikimai kol kas buvo draugiški ir atviri, buvo aptarti tam tikri naudingi klausimai, susiję su konkrečiomis eksporto prekėmis“, – pareiškė JAV pareigūnas. Tuo tarpu pasaulyje vis labiau nuogąstaujama dėl visuotinio prekybos karo, nes, penktadienį įsigaliojus dideliems JAV muitams importuojamam plienui ir aliuminiui, Europos Sąjunga (ES), Kanada ir Meksika parengė atsakomąsias priemones. Šeštadienį pagrindiniai Vašingtono sąjungininkai Didžiojo septyneto (G-7) ministrų susitikime paskelbė pranešimą, kuriame, neslėpdami sukrėtimo ir susirūpinimo, D. Trumpą paragino atsisakyti metalų importo muitų. Be muitų iš Kinijos importuojamoms prekėms JAV taip pat ketina nustatyti apribojimus Kinijos investicijoms ir eksporto kontrolės priemones. Kinija savo ruožtu pažadėjo nustatyti muitus iš JAV importuojamoms prekėms, kurių bendra vertė sudarys dešimtis milijardų JAV dolerių. Tačiau Pekinas, tvirtinantis, jog tikisi išvengti kenksmingo prekybos karo, taip pat parodė esantis linkęs taikytis ir ėmėsi veiksmų, siekdamas išspręsti kai kuriuos iš D. Trumpo administracijai rūpestį keliančių klausimų. JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas Kanadoje įvykusiame G-7 susitikime pareiškė, kad Jungtinės Valstijos siekia „struktūrinių“ Kinijos ekonomikos pokyčių. „Jeigu bus struktūrinių pokyčių, kurie mūsų įmonėms leis sąžiningai konkuruoti, vien tai savaime išspręs prekybos deficito problemą“, – pareiškė S. Mnuchinas, kurį citavo agentūra „Bloomberg“.

