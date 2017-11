Li Keqiangą (Li Kečiangą) sekmadienio popietę pagrindiniame Budapešto oro uoste pasitiko Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas. Be kitų dalykų, regioniniame „16+1“ forume bus diskutuojama apie Kinijos „naujojo Šilko kelio“ iniciatyvą. Pekinas viliasi, kad 2013-aisiais pristatytas projektas padės atgaivinti senovinius prekybos maršrutus iš Azijos į Europą ir Afriką. Ši iniciatyva apjungia 65 valstybes, kuriose gyvena 60 proc. pasaulio gyventojų ir yra sukuriama maždaug trečdalis pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP). Lietuvos ir Kinijos ministrai pirmininkai taip pat dalyvaus atskirame dvišaliame susitikime, kur kalbėsis apie lietuviškų maisto produktų eksportą, bendradarbiavimą transporto, logistikos srityse. Vengrijos užsienio reikalų ministras sekmadienį sakė, kad Kinija ir 16 regioniniame susitikime dalyvausiančių šalių pasirašys 23 bendradarbiavimo susitarimus. Tuo tarpu Vengrija pirmadienį paskelbs viešuosius pirkimus dėl geležinkelio tarp Budapešto ir Belgrado rekonstrukcijos. Šis projektas iš dalies yra finansuojamas Kinijos.

