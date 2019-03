Kinijos policijos skyrių per sprogdintojo išpuolį sužeisti trys žmonės, žuvo užpuolikas

Per šį išpuolį taip pat žuvo įtariamas užpuolikas, nurodė tarnybos.

Užpuolikas apie 13 val. 50 min. (7 val. 50 min. Lietuvos) laiku padegė Šenjango viešojo saugumo biuro Kelių eismo policijos skyriaus būstinę ir detonavo savadarbį sprogstamąjį užtaisą, sakoma biuro pranešime.

2 police officers and 1 citizen were injured after a suspect set fire to a police station and detonated a self-made explosive device in NE China's Shenyang on Thursday. The suspect died at the scene and the case is under investigation.