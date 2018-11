Kinijos pietvakariuose automobiliui užlėkus ant šaligatvio žuvo septyni žmonės

Incidentas įvyko antradienį, kelios dienos po to, kai kitas vairuotojas tyčia rėžėsi į moksleivius šalies šiaurės rytuose. Už antradienio avariją atsakingas vairuotojas sulaikytas, vyksta tyrimas, sakoma policijos pareiškime. Jame priduriama, kad sužeistieji buvo nuvežti į ligoninę gydyti. Oficialioji naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad automobilis ryte dideliu greičiu užlėkė ant šaligatvio ir rėžėsi į autobusų stotelę. Vos prieš penkias dienas Liaoningo provincijos Huludao mieste automobilis rėžėsi į moksleivių grupę, ėjusią per gatvę. Tuomet penki vaikai žuvo, o dar 19 buvo sužeisti. Remdamasi policija „Xinhua“ pranešė, kad vairuotojas „aukas rinkosi atsitiktinai“. Vairuotojas – bedarbis 29 metų Liaoningo gyventojas – „dėl ginčų“ su žmona galvojo apie savižudybę, o tada automobiliu rėžėsi į vaikus, penktadienį pranešė „Xinhua“. Žmonių aukų pareikalaujančios eismo nelaimės Kinijoje yra dažnos, nes čia dažnai nepaisoma eismo taisyklių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.