V. Putinas sekmadienį iškovojo triuškinamą pergalę – duomenys, gauti suskaičiavus 99 proc. balsalapių rodo, kad jis surinko 76,65 proc. balsų. Tuo tarpu Xi Jinpingas šeštadienį Kinijos parlamento vienbalsiai buvo paskirtas prezidentu antrai kadencijai. Valdžią konsolidavęs Xi Jinpingas neretai lyginamas su V. Putinu – ypač po to, kai jam visiškai pavaldus Kinijos parlamentas šį mėnesį panaikino prezidento kadencijų skaičiaus apribojimą ir faktiškai atvėrė jam kelią valdyti šalį visą savo gyvenimą. „Šiuo metu Kinijos ir Rusijos visapusiška strateginė partnerystė yra geriausia istorijoje. Ji yra pavyzdys kuriant naujo tipo tarptautinius santykius“, – sakė Xi Jinpingas sveikinimo žinutėje V. Putinui. „Kinija nori kartu su Rusija toliau skatinti Kinijos ir Rusijos santykių augimą, jų pakėlimą į aukštesnį lygį, kad tai taptų šalių nacionalinio vystymosi varomąja jėga, taip pat drauge skatinti regioninę ir pasaulinę taiką bei ramybę“, - Xi Jinpingą cituoja valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.











