Dėl šio pakeitimo už vidaus saugumo palaikymą atsakingos pajėgos bus pavaldžios prezidentui Xi Jipingui, kuris yra ir kariuomenės vadas. 660 tūkst. narių pajėgos yra atsakingos už patruliavimą pasienyje, terorizmo prevenciją, stabilumo palaikymą šalyje ir kitus tikslus. Iki šiol jos buvo pavaldžios dviem institucijoms – vyriausybės Valstybės tarybai ir partijos Centrinei karinei komisijai. Kinijos ginkluotosios pajėgos, kitaip nei daugelyje kitų šalių, yra valdančiosios partijos, o ne valstybės žinioje. „Nuo 2018 metų sausio 1 dienos... ginkluotoji policija taps divizija, kuri bus pavaldi tik Centrinei karinei komisijai“, – trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Xinhua“, cituodama Centrinės komisijos pareiškimą. Šio vadovybės pasikeitimo priežastys pranešime nenurodytos. Partijos dienraštis rašo, kad tokia reforma yra „didelė naujovė“. Ji „sustiprins partijos absoliutų vadovavimą ginkluotosioms pajėgoms... ir užtikrins ilgalaikę taiką ir stabilumą partijoje bei šalyje“. Stipriausiu savo kartos lyderiu laikomas Xi Jinpingas siekia sustiprinti partijos kontrolę visose Kinijos visuomenės gyvenimo srityse. 2012 metais tapęs šalies vadovu jis ėmėsi virtinės reformų, kurių tikslas buvo paversti šalies karines pajėgas iš sovietinių laikų atgyvenų modernia stipria armija. Vykdant šią reformą, pasikeitė karinė vadovybė – aukščiausi postai joje atiteko ištikimiemiems prezidento šalininkams. Pasak apžvalgininkų, naujausias pajėgų konsolidavimas yra susijęs su nerimu dėl galimo policijos pajėgų panaudojimo perversmo organizavimui. Spalio mėnesį vienas aukšto rango partijos pareigūnas Liu Shiyu pasveikino Xi Jinpingą atskleidus įtakingų pareigūnų sąmokslą „uzurpuoti vadovavimą partijai ir perimti šalies valdžią“. Tarp minėto sąmokslo organizatorių Liu Shiyu paminėjo buvusį saugumo vadovą Zhou Yongkango ir buvusius Čongčingo miesto partijos vadovus Bo Xilai bei Sun Zhengcai. Visi trys minėti asmenys buvo pašalinti iš partijos, suimti arba įkalinti dėl kaltinimų korupcija. „Partijos vadovybės stiprinimas kariuomenėje ir ginkluotoje policijoje gali atspindėti (nerimą), kad ginkluotoji policija netaptų individualaus sąmokslo įrankiu“, – sakė politikos ekspertas Hu Xingdou naujienų agentūrai AFP. Spalį Xi Jinpingas buvo oficialiai paskirtas Komunistų partijos vadovu antrai kadencijai, o kiek anksčiau jo vardas ir politinė doktrina buvo įrašyti į partijos statusą. Tai įtvirtino jo kaip įtakingiausio Kinijos lyderio per kelis pastaruosius dešimtmečius statusą, nes iki šiol partijos statute buvo tik dviejų lyderių vardai – komunistinės Kinijos įkūrėjo Mao Zedongo (Mao Dzedongo) ir rinkos reformų architekto Deng Xiaopingo (Deng Siaopingo). Be to, tik Mao Zedongas buvo įtrauktas į šį dokumentą dar jam gyvam esant.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.