Įtariamas 42 metų užpuolikas pavarde Wangas (Vangas) susiginčijo su savo draugu po išgertuvių ir karaokės vakarėlio rytinėje Džedziango provincijoje. Dėl konflikto įsiutęs vyras nusipirko peilį, subadė savo draugo motiną ir paspruko iš nusikaltimo vietos, savo paskyroje socialiniame tinkle pranešė Džedziango provincijos Ningbo miesto viešojo saugumo biuras. Tuomet nuo alkoholio apsvaigęs Wangas pagrobė automobilį ir partrenkė vieną dviratininką. Automobilis užsiliepsnojo, todėl vyras paliko pagrobtą transporto priemonę, nurodė policija. Užpuolikas ėmė bėgti, pakeliui subadė dar du praeivius, o tuomet pagrobė vieno vairavimo instruktoriaus automobilį ir rėžėsi juo į pėsčiuosius. Nukentėjo dar devyni žmonės. Susiję straipsniai: Interpolas prašo Kinijos informacijos apie savo dingusį prezidentą Prancūzijos žiniasklaida: dingęs Interpolo vadovas tikriausiai laikomas areštuotas Kinijoj Iššokęs iš automobilio kinas peiliu subadė dar penkis žmones. Pasak pareigūnų, incidentas tiriamas. Daugiau detalių apie jį neskelbiama. Kinijoje pastaraisiais metais buvo įvykdytas ne vienas smurto išpuolis viešose vietose, įskaitant sprogdinimus ir autobusų arba pastatų padegimus. Kai kada tokių atakų surengdavo žmonės, norėdavę suvesti asmenines sąskaitas su visuomene. Praėjusį mėnesį pietų Kinijoje visureigiui dideliu greičiu įvažiavus į vienos aikštės pėsčiųjų zoną Hengdongo mieste Hunano provincijoje žuvo 11 žmonių, dar 44 buvo sužeisti. Tąkart užpuolikas nukreipė automobilį į minią Judziango aikštėje bei turėjo su savim kastuvų ir durklų, kuriais ruošėsi užpulti praeivius.

