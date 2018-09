Per trečiadienio vakarą įvykusį incidentą buvo sužaloti dar 44 žmonės, informavo centrinėje Hunano provincijoje esančio miesto valdžios atstovai. Policija suėmė įtariamą vairuotoją – 54 metų kiną Yang Zanyuną (Jang Dzanjuną), kurį apibūdino kaip „kerštingą pažeidėją“. Jis anksčiau ne kartą buvo nuteistas kalėti už įvairius nusikaltimus, įskaitant padegimą ir užpuolimą, rašo „Beijing Youth Daily“. „Tą vakarą jis pats nukreipė automobilį į minią Judziango aikštėje bei turėjo su savim kastuvų ir durklų, kuriais ruošėsi užpulti praeivius ir padaryti rimtos žalos“, – teigiama policijos pareiškime, išplatintame ketvirtadienį. Remiantis pareiškimu, Yang Zanyunas yra teistas už prekybą narkotikais, vagystę ir tyčinį sužalojimą. Socialiniuose tinkluose buvo paskelbta esą įvykio vietoje padarytų nuotraukų, kuriose matyti raudonas visureigis sudaužytu bamperiu. Internete taip pat buvo pradėję plisti vaizdo įrašų, kuriose matyti incidentas, tačiau cenzoriai tuoj pat juos pašalino. Kinijoje, kur dėl spartaus ekonomikos augimo nuolat didėja atotrūkis tarp turtingųjų ir skurstančiųjų, pastaraisiais dešimtmečiais padaugėjus smurtinių nusikaltimų. Tokias atakas policija praeityje priskirdavo karingiesiems separatistams. 2013 metais visureigis įsirėžė į minią Pekino centre šalia Uždraustojo miesto – buvusių imperatorių rūmų – po to buvo sudaužytas ir užsiliepsnojo. Tą incidentą, nusinešusį penkių žmonių, įskaitant tris automobilyje buvusius asmenis, policija siejo su musulmonų separatistais, priklausančiais uigūrų etninei mažumai.

