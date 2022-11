Kinijoje viešintis Scholzas kreipėsi į Putiną

Panaudojusi šį ginklą, Rusija esą peržengtų raudoną liniją, kurią kartu nubrėžė pasaulio šalys.

O. Scholzas pavadino Kiniją „didžia šalimi“, atsakinga už taiką pasaulyje. Kancleris atmetė kritiką dėl savo kelionės. Krizių laikais kalbėtis esą dar svarbiau. O. Scholzas savo pareiškimą pradėjo žodžiais: „Gerai ir teisinga, kad šiandien esu čia, Pekine“.

O. Scholzas taip pat paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pratęsti Ukrainos grūdų eksporto susitarimą.

„Raginu Rusijos prezidentą neatsisakyti pratęsti grūdų susitarimo, kurio terminas baigsis po kelių dienų“, – lankydamasis Kinijos sostinėje Pekine, pareiškė O. Scholzas. Jis pabrėžė, kad „badas negali būti naudojamas kaip ginklas“.

Vokietijos kancleris įspėjo Kiniją ir dėl karinio įsikišimo Taivane. Po pokalbių su prezidentu Xi Jinpingu ir premjeru Li Keqiangu jis penktadienį Pekine patvirtino, kad Vokietija laikosi „vienos Kinijos politikos“. Tačiau tai taip pat reiškia, kad bet kokie „status quo“ pakyčiai galimi „tik taikiai ir abipusiu sutarimu“.

Taip O. Scholzas reagavo į pakartotinius Pekino grasinimus karine jėga užimti demokratinę salą, jei taivaniečiai priešinsis taikiam „susivienijimui“. Komunistinė vadovybė laiko salą Kinijos dalimi. Tuo tarpu Taivanas jau seniai laiko save nepriklausomu.

Kancleris, be to, pabrėžė, kad žmogaus teisės yra „universalios“ – tą pripažįsta ir visos JT narės. Jis teigė per pokalbius priminęs pareigą gerbti ir įgyvendinti žmogaus teises ir ypač paminėjo Šiaurės Vakarų Kinijos Sindziango regioną, kur, JT žmogaus teisių komisariato duomenimis, persekiojama musulmonų mažuma.

Tai nėra „kišimasis į vidaus reikalus“, pažymėjo O. Scholzas, turėdamas omenyje įprastą Kinijos atsakymą šia tema. Sindziange, žmogaus teisių aktyvistų duomenimis, šimtai tūkstančių uigūrų yra uždaryti vadinamosiose perauklėjimo stovyklose. Kinijos vyriausybės vadovas prieš tai bendrai kalbėjo apie kultūrinius skirtumus ir skirtingus požiūrius tarp Vokietijos ir Kinijos, kurių neįmanoma išvengti.

O. Scholzo vizitas, įvykęs taip greitai po to, kai Kinijos lyderis dar labiau sustiprino savo valdžią, o tarp Vakarų ir Pekino įsivyravo įtampa įvairiais klausimais – pradedant Taivanu ir baigiant žmogaus teisių pažeidimais, – vertinamas gana prieštaringai.

Berlynui patiriant spaudimą dėl per didelės priklausomybės nuo rusiškų dujų importo, didėja susirūpinimas dėl Vokietijos pramonės pažeidžiamumo, kylančio dėl glaudžių šalies ekonominių ryšių su Rytų Azijos milžine.

O. Scholzo požiūris vis dar grindžiamas mintimi, kad „mes norime tęsti verslą su Kinija, nesvarbu, ką tai reikštų mūsų ekonomikos priklausomybei ir mūsų gebėjimui veikti“, laikraščiui „Rheinische Post“ sakė opozicijos įstatymų leidėjas Norbertas Roettgenas.

Susirūpinimas dėl Kinijos kilo ir tarp valdančiosios koalicijos, o užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock pareiškė, kad praeityje su Rusija padarytos klaidos negali kartotis.

Klausimą dar jautresniu padarė praėjusį mėnesį kilęs ginčas dėl to, ar leisti Kinijos laivybos milžinei „Cosco“ įsigyti Hamburgo uosto terminalo akcijų paketą.

Galiausiai Vokietijos kancleris nepaisė šešių ministerijų raginimų visiškai uždrausti kontroversišką pardavimą dėl saugumo sumetimų ir leido bendrovei įsigyti sumažintą akcijų paketą.