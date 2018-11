Pranešama, kad Lu Guangą sulaikė saugumo tarnybų pareigūnai. Lu Guango sutuoktinė sako, kad su vyru negali susisiekti nuo lapkričio 3 dienos, kai jis lankėsi regiono sostinėje Urumči. Sindziangas yra Pekino griežtai kontroliuojamas regionas, kur, kaip teigia aktyvistai, valdžia turi slaptų kalinimo stovyklų tinklą. JAV gyvenantis Lu Guangas regione lankėsi kaip turistas ir ketino surengti mokymus vietos fotografams, sakė jo žmona Xu Xiaoli. „Neturiu jokių žinių, – naujienų agentūrai AFP Niujorke sakė Xu Xiaoli. – Anksčiau jis nėra buvęs Sindziange.“ Ketvirtį amžiaus fotografu dirbantis Lu Guangas padarė daugybę tarptautinio dėmesio sulaukusių nuotraukų, atskleidžiančių sparčios Kinijos ekonominės plėtros ir visuomenės pokyčių tamsiąją pusę – pramoninę taršą, darbuotojų išnaudojimą, ŽIV ir AIDS plitimą atokiuose kaimuose. „World Press Photo“ apdovanojimų pelnęs Lu Guangas planavo lapkričio 5 dieną iš Sindziango vykti į pietvakarinę Sičuano provinciją susitikti su draugu. Tačiau pastarajam nepavyko su juo susisiekti, socialiniame tinkle „Twitter“ rašo Xu Xiaoli. Vėliau moteris iš kito draugo sužinojo, kad Lu Guangas buvo sulaikytas saugumo pareigūnų ir vėliau išvežtas į Kašgaro miestą. Šį faktą jai patvirtino ir Lu Guango gimtojo Jongkango miesto Džedziango provincijoje valdžios atstovai. „Labai nerimauju ir tikiuosi, kad jis kaip įmanoma greičiau sugrįš namo!“ – tviteryje rašo Xu Xiaoli. Jongkango policija naujienų agentūrai AFP sakė nieko nežinanti apie šią situaciją, o Sindziango propagandos departamente niekas neatsiliepė į skambučius. Kašgaro policijos departamente telefonu atsiliepęs asmuo iš karto nutraukė ryšį, kai jam buvo pasakyta, kad skambina AFP žurnalistas. Sindziange, kur gyventojų daugumą sudaro musulmonai uigūrai, Kinijos valdžia taiko drakoniškas saugumo priemones, kurių imtis paskatino neramumai, per kelerius pastaruosius metus pareikalavę tūkstančių žmonių gyvybių. Jungtinių Tautų duomenimis, iki milijono uigūrų ir kitų musulmonų mažumų narių laikomi šiame regione esančiose politinio perauklėjimo stovyklose, kur yra verčiami atsisakyti islamo ir išpažinti ištikimybę partijai. Vyriausybė neigia įsteigusi tokias stovyklas, bet sako, jog imasi būtinų priemonių ekstremizmui eliminuoti. Į Sindziangą atvykstančius užsienio žurnalistus dažnai sulaiko ir seka policininkai, kuriems pavesta neleisti rengti reportažų apie kalinimo stovyklas ir uigūrų gyvenimo sąlygas.

