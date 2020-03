BBC skelbia, kad po to, kai viešbutis sugriuvo, įkalintais liko maždaug 70 žmonių.

Kaip teigia vietos žiniasklaida, mažiausiai 23 žmonės buvo ištraukti iš viešbučio griuvėsių.

Vaizdo įrašuose iš įvykio vietos matyti, kaip gelbėtojų tarnybos dirba pastato griuvėsiuose.

