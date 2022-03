Kinijoje sudužo 132 žmones skraidinęs lėktuvas

Lėktuvas „Boeing 737“ sudužo Tengo apygardos kaimiškoje vietovėje netoli Udžou miesto Guangsi provincijoje ir „sukėlė gaisrą kalnuose“, sakoma valstybinio transliuotojo CCTV pranešime.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad „China Eastern“ reiso MU5735 lėktuvas nepasiekė skrydžio tikslo – Guangdžou miesto rytinėje pakrantėje. Laineris pakilo iš Kunmingo vakarinėje Junano provincijoje pirmadienį po 13 val. vietos (7 val. Lietuvos) laiku, sakoma pranešimuose, kuriuose cituojami oro uosto darbuotojai.

Skrydžių stebėjimo svetainės flightradar24.com duomenys rodo, kad lėktuvas „Boeing 737-89P“ po 8 val. 20 min. Lietuvos laiku sparčiai prarado greitį ir ėmė staigiai leistis.

Pasak valstybinė žiniasklaidos, vietos policija sulaukė pirmų skambučių iš kaimų gyventojų, pranešusių apie katastrofą, apie 14 val. 30 min. vietos (8 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius kol kas nebuvo paskelbtas. Lėktuvu skrido 123 keleiviai ir devyni įgulos nariai, informavo Kinijos civilinės aviacijos administracija (CAAC), patikslindama ankstesnius pranešimus, kad lėktuvu skrido 133 žmonės.

CAAC pranešė į katastrofos vietą išsiuntusi specialistų grupę. Tuo metu Guangsi priešgaisrinė tarnyba nurodė, kad vyksta darbai siekiant kalno šlaite suvaldyti gaisrą, kilusį sudužus laineriui.

NASA palydovų duomenys rodo, kad katastrofos metu kaip tik toje vietoje, kur nukrito lėktuvas, kilo didžiulis gaisras.

Naujienų agentūra AFP bandė susisiekti su „China Eastern“, bet kol kas jokio atsakymo nesulaukė.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas sakė esąs sukrėstas šios katastrofos ir paragino ją iširti.

„Esame sukrėsti žinios apie „China Eastern“ MU5735 katastrofą“, – CCTV citavo Xi Jinpingo žodžius. Lyderis taip pat paragino dėti „visas pastangas“, kad būtų išgelbėti gyvi likę žmonės ir būtų „kuo greičiau nustatyta avarijos priežastis“.

Šanchajuje įsikūrusi „China Eastern“ yra viena iš trijų didžiausių Kinijos oro transporto bendrovių ir vykdo dešimtis vietinių ir tarptautinių reisų 248 kryptimis.

Sudužusį lėktuvą „Boeing“ perdavė „China Eastern“ 2015 metų birželį. Orlaivis buvo eksploatuojamas daugiau nei šešerius metus.

Dvimotoris siauro fiuzeliažo „Boeing 737“ yra pasaulio vienas populiariausių lėktuvų, skirtų trumpiems ir vidutinio nuotolio skrydžiams.

„China Eastern“ eksploatuoja kelis šio lainerio modelius, įskaitant 737-800 ir „737 Max“.

Po dviejų aukų pareikalavusių katastrofų „737 Max“ buvo uždrausta eksploatuoti visame pasaulyje. Praėjusių metų pabaigoje Kinijos aviacijos priežiūros institucija leido vėl naudoti šį lėktuvą, o šalis tapo paskutine tokį sprendimą priėmusia didele rinka.

Ankstesnį kartą aukų pareikalavusi civilinio lainerio katastrofa įvyko 2010 metais.

Be to, bendrovės „Malaysia Airlines“ lėktuve, skridusio reisu MH370 ir dingusio 2014 metų kovą pakeliui iš Kvala Lumpūro į Pekiną, dauguma keleivių buvo iš Kinijos.

#BREAKING: A China Eastern Airlines Boeing 737-800 operating flight #MU5735 with 133 people on board has supposedly crashed near Wuzhou in southern China, and started a mountain fire! pic.twitter.com/Dh5VrIqMPm