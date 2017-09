Oficiali naujienų agentūra „Xinhua“ informavo, kad trečiadienio popietę šiaurės rytinėje Heilongdziango provincijoje esančioje anglių kasykloje nugriaudėjus sprogimui žuvo devyni kalnakasiai. Dar aštuoni nukentėję darbininkai buvo nugabenti į ligoninę. Tuo tarpu pietvakarinėje Junano provincijoje ketvirtadienio rytą įgriuvo statomas geležinkelio tunelis; po griuvėsiais įstrigo devyni darbininkai, nurodė „Xinhua“. Kinija yra didžiausia pasaulyje anglių gamintoja ir vartotoja. Šalies kasybos pramonė ilgą laiką buvo tarp pačių pavojingiausių pasaulyje. Visgi saugumo gerinimas ir mažesnių, pavojingesnių šachtų uždarymas žūstančių kalnakasių skaičių pastaraisiais metais sumažino. Tuo tarpu Kinijos statybvietėse nelaimių nemažėja, nes statybininkai dažnai skuba laiku užbaigti darbus, tačiau pernelyg nesirūpina savo darbo kokybe.

