Kaip socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Niujorke gyvenanti Lu Guango sutuoktinė, Kašgaro policija susisiekė su ja telefonu ir patvirtino, kad jos vyras buvo areštuotas, bet nepatikslino, kokiu pagrindu. „Šeima pavedė advokatams susisiekti su institucija, užsiimančia šiuo reikalu“, – paskelbė Xu Xiaoli, praėjusį mėnesį atskleidusi, kad apie vyro sulaikymą sužinojo iš vieno draugo. Pasak Xu Xiaoli, jai dar nebuvo išsiųsta jokių dokumentų, susijusių su fotografo areštu, taip pat leidimo su juo pasimatyti. Tuo metu Kašgaro policija pranešė naujienų agentūrai AFP šiuo metu negalinti pateikti jokios „reikiamos informacijos“. Ketvirtį amžiaus fotografu dirbantis Lu Guangas padarė daugybę tarptautinio dėmesio sulaukusių nuotraukų, atskleidžiančių sparčios Kinijos ekonominės plėtros ir visuomenės pokyčių tamsiąją pusę – pramonės taršą, darbuotojų išnaudojimą, ŽIV ir AIDS plitimą atokiuose kaimuose. Susiję straipsniai: Kinija ėmėsi priemonių prieš dar vieną neoficialią krikščionių bažnyčią Pompeo: Didžiausią grėsmę JAV saugumui kelia Kinija „World Press Photo“ apdovanojimų pelnęs Lu Guangas planavo lapkričio 5 dieną iš Sindziango vykti į pietvakarinę Sičuano provinciją susitikti su draugu, tačiau šiam nepavyko su žurnalistu susisiekti, socialiniame tinkle „Twitter“ anksčiau skelbė Xu Xiaoli. Lu Guango sutuoktinė sako, kad su vyru negali susisiekti nuo lapkričio 3 dienos, kai jis lankėsi Sindziango regiono sostinėje Urumči. Sindziangas yra Pekino griežtai kontroliuojamas regionas, kur, kaip teigia aktyvistai, valdžia turi slaptų kalinimo stovyklų tinklą. JAV gyvenantis Lu Guangas šiame regione lankėsi kaip turistas ir ketino surengti mokymus vietos fotografams, teigia Xu Xiaoli. Sindziange, kur gyventojų daugumą sudaro musulmonai uigūrai, Kinijos valdžia taiko drakoniškas saugumo priemones, kurių imtis paskatino neramumai, per kelerius pastaruosius metus pareikalavę tūkstančių žmonių gyvybių. Jungtinių Tautų duomenimis, iki milijono uigūrų ir kitų tiurkų mažumų narių laikomi šiame regione esančiose politinio perauklėjimo stovyklose, kur yra verčiami atsisakyti islamo ir išpažinti ištikimybę komunistų partijai. Į Sindziangą atvykstančius užsienio žurnalistus dažnai sulaiko ir seka policininkai, kuriems pavesta neleisti rengti reportažų apie kalinimo stovyklas ir uigūrų gyvenimo sąlygas.

