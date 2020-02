Kaip rašo BBC, 16-metis Yan Chengas rastas negyvas trečiadienį, prabėgus savaitei po to, kai jo brolis ir tėvas buvo uždaryti į karantiną.

Pasak pranešimų, paauglys per tą laiką buvo pamaitintas tik du kartus.

Dėl šio atvejo iš savo pareigų atleisti vietinis komunistų partijos sekretorius ir Huajiahe miestelio meras.

Yan Chengo istorija užvaldė socialinius tinklus.

Šeima gyveno centrinėje Hubėjaus provincijoje – koronaviruso protrūkio epicentre.

#Breaking: Yan Xiaowen's oldest son, Yan Cheng, 17, has cerebral palsy and his youngest son, 11, has autism. On 24, suspected of being infected, Xiaowen & his younger son were sent to hospital, while Cheng was alone at home. He died alone due to lack of proper care for 6 days. pic.twitter.com/0bxUhm4HQu