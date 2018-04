Įtariama, kad gaisro priežastis – tyčinis padegimas; policija ieško įtariamo padegėjo. Gaisras įsiplieskė po vidurnakčio trijų aukštų pastate Guangdongo provincijos Čingjuano mieste. Pasak policijos, liepsnos buvo užgesintos prieš 1 val. vietos laiku. Čingjuano miesto viešojo saugumo biuras informavo, kad sulaukus pranešimo apie gaisrą, į nelaimės vietą buvo išsiųstos ugniagesių, greitosios pagalbos medikų ir kitų specialiųjų tarnybų brigados. Gaisras buvo užgesintas 00 val. 55 min., o sužeistieji išvežti į ligoninę, nurodė biuras savo oficialioje socialinio tinklo „Sina Weibo“ paskyroje. Pasak biuro pranešimo, preliminarus tyrimas rodo, kad tai buvo tyčinis padegimas. Valstybinė televizija CCTV pranešė, kad įtariamasis susikivirčijo, tuomet savo motociklu užrėmė pastato duris ir sukėlė gaisrą. Dabar vyras yra ieškomas policijos. Policija pažymėjo, kad "siekiant greitai sugauti įtariamąjį" buvo pasiūlyta 200 tūkst. juanių (25,9 tūkst. eurų) atlygį už informaciją, leisiančią areštuoti tą 32 metų vyrą su nudegimų žymėmis ant klubų. „Viešojo saugumo pareigūnai intensyviai tęsia tyrimą“, – nurodė biuras. Policijos pranešime nenurodyta, kur siautė gaisras. Tačiau oficialioji naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad jis nusiaubė karaokės barą. Kinijoje palyginti dažnai kyla žmonių gyvybių pareikalaujančių gaisrų, nes šalyje menkai paisoma priešgaisrinės saugos reikalavimų.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.