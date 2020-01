Kinijoje į atsivėrusią didžiulę duobę nugarmėjo autobusas, žuvo šeši žmonės

Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip stotelėje laukę žmonės bėga nuo gatvėje atsiveriančios duobės, o autobusas pusiau įkrenta į ją.

Duobei plečiantis joje dingo keli žmonės, tarp jų į vaiką panašus asmuo. Duobėje taip pat įvyko sprogimas, rodo vaizdo įrašas.

Vykdoma paieškos ir gelbėjimo operacija, tiriamos incidento priežastys, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.

