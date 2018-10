Kinijoje bandoma išgelbėti kasykloje po griūties įstrigusių 18 darbininkų

Šeštadienį per nelaimę Šandongo provincijoje esančioje kasykloje krintantys akmenys užmušė tris darbininkus. Per griūtį buvo sunaikinta dalis drenažo tunelio. Valstybinės televizijos reportažuose buvo matyti prie įėjimo į šachtą stovintys greitosios pagalbos automobiliai ir žemyn besileidžiantys gelbėtojai su deguonies balionais. Nelaimės metu šachtoje dirbo daugiau nei 300 žmonių, dauguma jų buvo saugiai iškelti į paviršių. Kinija yra didžiausia pasaulyje anglių gamintoja ir vartotoja. Šalies kasybos pramonėje gyvybių pareikalaujančių nelaimių nutinka gana dažnai. Visgi pastaraisiais metais šalis padarė reikšmingą pažangą stiprindama saugumą pramonėje ir uždarė daugumą mažiausių ir pavojingiausių šachtų.

